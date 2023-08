Le notizie più recenti sulla salute della celebre cantante Celine Dion sono preoccupanti. Secondo quanto riportato da RadarOnline.com, vi è la crescente paura che la diva canadese non possa mai più esibirsi in pubblico. La colpa sarebbe della sindrome della persona rigida di cui soffre, una rara patologia che l’aveva già costretta a cancellare le date rimanenti del suo tour lo scorso maggio.



La sindrome della persona rigida, noto anche come sindrome di Stiff Person, è una malattia neurologica rara caratterizzata da rigidità muscolare e spasmi dolorosi. La causa esatta della sindrome non è chiara, ma si ritiene che possa derivare da una risposta autoimmune anomala. Sebbene vi siano trattamenti per alleviare i sintomi, non esiste una cura definitiva.



Questa malattia, estremamente rara, ha evidentemente avuto un impatto devastante sulle condizioni di Celine. La testata riferisce che la leggendaria interprete di “My Heart Will Go On” sta attraversando un periodo particolarmente difficile: uscire di casa, anche per brevi periodi, le sta diventando arduo. La malattia ha provocato spasmi muscolari che hanno compromesso anche la sua postura.



Recentemente, la sorella di Celine, Claudette, ha espresso profonda preoccupazione in un’intervista al quotidiano canadese Le Journal de Montreal. “Non riusciamo a trovare una medicina che funzioni, ma avere speranza è fondamentale”, ha dichiarato. La sindrome della persona rigida, infatti, colpisce soltanto una persona su un milione, rendendo estremamente difficile trovare una cura efficace.



Nel frattempo, un altro membro della famiglia Dion si è mobilitato per supportare Celine in questo difficile momento. La sorella Linda si è trasferita nella sua residenza di Las Vegas per assisterla e prendersi cura di lei.



Di fronte a tali circostanze, la comunità di fan e il mondo della musica mandano pensieri e preghiere a Celine Dion, sperando che possa superare questa dura sfida e tornare a incantare il pubblico dei suoi concerti in giro per il mondo.