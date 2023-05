Centrodestra guadagna, M5S e Centrosinistra in lieve crescita

Secondo i dati dell’ultima Supermedia Youtrend, le forze politiche mantengono stabile il loro consenso alla luce delle recenti elezioni amministrative. In dettaglio, Fratelli d’Italia (FDI) mostra un incremento di due decimali, mentre il Partito Democratico (PD) si mantiene stabile al 20,4%. Il Movimento 5 Stelle (M5S), dal canto suo, evidenzia una lieve crescita dello 0,1%.



In un panorama di apparente staticità, è tuttavia degno di nota che la coalizione di centrodestra ha segnato un progresso di tre decimali. Questo incremento è stato supportato principalmente dal +0,3 registrato dalla Lega, nonostante una diminuzione dello 0,1 di Forza Italia. Di contro, il centrosinistra ha guadagnato un modesto 0,1.



I dati dettagliati partito per partito mostrano che la lista di Fratelli d’Italia registra un 29,0% (+0,2), il Partito Democratico rimane stabile al 20,4% e il M5S raggiunge il 16,0% (+0,1). Lega segna un 9,2% (+0,3), mentre Forza Italia cala al 7,0% (-0,1). Tra le altre forze politiche, Azione registra una leggera contrazione con un 4,2% (-0,1), mentre Italia Viva guadagna un decimale, toccando il 3,0% (+0,1).



Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra si conferma in crescita, raggiungendo il 46,0% (+0,3), seguito dal centrosinistra che si posiziona al 25,6% (+0,1). Il Movimento 5 Stelle segna un 16,0% (+0,1), mentre il Terzo Polo rimane stabile al 7,2%.



La Supermedia YouTrend/Agi è calcolata attraverso una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione più recente, che include sondaggi effettuati dal 4 al 17 maggio, è stata calcolata il 18 maggio in base alla consistenza del campione, alla data di realizzazione e al metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati effettuati dagli istituti EMG, Euromedia, SWG e Tecnè.



Con le prossime sfide politiche all’orizzonte, sarà interessante monitorare come si evolveranno questi numeri e quali strategie adotteranno le varie forze politiche per attrarre e mantenere il sostegno degli elettori. Le recenti elezioni amministrative potrebbero avere infatti rivelato tendenze emergenti che influenzeranno le dinamiche politiche dei prossimi mesi.