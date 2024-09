Chi sono e come vivono i figli segreti di Putin: l’indagine del Dossier Center

Quanti figli ha Vladimir Putin, quanti anni hanno e qual è la loro vita quotidiana? A queste domande ha cercato di rispondere un’indagine condotta dal Dossier Center, organizzazione non governativa legata all’ex oligarca e dissidente russo Mikhail Khodorkovskij. Secondo l’inchiesta, i figli che il presidente russo avrebbe avuto con l’ex ginnasta Alina Kabaeva vivono in isolamento, tra residenze lussuose e sotto la stretta sorveglianza del Servizio di protezione del capo dello Stato. Non frequentano le scuole tradizionali, viaggiano in gran segreto su treni blindati e yacht, e hanno contatti molto limitati con i genitori. Questo è il quadro delle loro vite.

Oltre alle figlie Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova, nate dal precedente matrimonio con Ljudmila Shkrebneva, Putin avrebbe avuto altri due figli con Kabaeva: Ivan, nato nella primavera del 2015 in una clinica di Lugano, e Vladimir, nato nel 2019 a Mosca. Come riporta Riccardo Ricci su Repubblica, le loro informazioni anagrafiche non sono rintracciabili nei database ufficiali, poiché utilizzano documenti di copertura, simili a quelli impiegati dagli agenti dei servizi segreti e da persone sotto protezione statale.

L’infanzia dorata e isolata dei figli di Putin

Costruzioni Lego, un iPad e un entourage composto da governanti, educatori e allenatori, ma nessun coetaneo con cui interagire. Questa è la vita quotidiana dei figli di Putin, secondo una fonte interna che ha deciso di rimanere anonima. Si tratta di uno dei tanti collaboratori della famiglia presidenziale, tra cui autisti, guardie del corpo, insegnanti, cuochi, piloti e camerieri. Le prime notizie erano state diffuse dal quotidiano svizzero SonntagsZeitung, poi confermate da una fonte anonima: “Hanno due figli”. La famiglia trascorre la maggior parte dell’anno nella tenuta di Valdai, mentre nei mesi di febbraio e marzo si spostano a Sochi per le vacanze invernali e tra luglio e agosto partono per crociere in yacht, come riportato da Repubblica nell’indagine del Dossier Center.

La vita quotidiana dei bambini è organizzata in modo rigido. Le giornate iniziano verso le 8 del mattino con la colazione, seguita da lezioni della durata di 30-45 minuti, alternandosi con momenti di gioco. Gli insegnanti, insieme agli allenatori sportivi, svolgono anche il ruolo di animatori. A Valdai, i bambini hanno a disposizione due pony, conigli e un San Bernardo, curato dai cinofili del Servizio di protezione federale. Dopo il pranzo, che avviene verso mezzogiorno, i bambini fanno un riposino e poi si dedicano alle attività sportive. A volte, il presidente russo gioca a hockey con il figlio maggiore.

Questo stile di vita estremamente protetto e isolato offre uno sguardo sulle rigide misure di sicurezza e sul lusso che circondano i figli di Putin, la cui esistenza è avvolta nel mistero e nella segretezza, lontana dagli occhi del pubblico.