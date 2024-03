Chiara Ferragni e Fedez, tensione al compleanno di Vittoria: cos’è successo

Chiara e Fedez, dramma al compleanno di Vittoria: cos’è successo – Sabato 23 marzo la piccola Vittoria Lucia Ferragni ha compiuto 3 anni. A pochi giorni di distanza dal compleanno di Leone, Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati nuovamente per festeggiare insieme la loro seconda figlia. Al party a tema “Pocoyo” si sarebbe consumata però l’ennesima brutta lite. (continua a leggere dopo le foto)

Chiara Ferragni e Fedez, dramma al compleanno di Vittoria: cos’è successo

Chiara e Fedez si sono visti costretti a trascorrere qualche ora insieme per il bene della piccola Vittoria, che ha compiuto gli anni. A documentare la festa sono stati i diretti interessati che dopo la festa hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram delle foto insieme ai figli davanti la torta, categoricamente separati e con i bambini di spalle. Il party non sarebbe andato però nel migliore dei modi, Chiara Ferragni e Fedez avrebbero discusso. (continua a leggere dopo le foto)



L’indiscrezione bomba sulla lite tra Chiara Ferragni e Fedez

A diffondere la notizia è stato Amedeo Venza, che ha pubblicato una segnalazione di una sua seguace. Secondo quanto riferito da quest’ultima, sembra che Fedez fosse molto arrabbiato mentre lasciava la festa seguito dalla mamma e la nonna. La madre Tatiana avrebbe cercato di calmarlo dicendogli “Federico, basta”. “Probabilmente il rapper e l’imprenditrice non sono riusciti a trattenersi e potrebbero aver litigato verso la fine della festa, carichi di rancore per come è andata a finire la scorsa festa di compleanno di Leone”, scrive “Leggo”, che rilancia l’indiscrezione.

Tensioni tra Chiara Ferragni e Fedez: è successo al compleanno di Vittoria

Al termine della festa di compleanno, le due famiglie sono uscite dal locale, dove hanno trovato una folla di persone che cercava di scattare delle foto. Secondo i presenti, Chiara Ferragni avrebbe evitato di salutare Fedez e non gli avrebbe permesso di salutare i figli Leone e Vittoria. Quest’ultima tra le braccia, il primogenito al suo fianco. L’imprenditrice digitale non si è voltata verso l’ex marito, dirigendosi alla macchina per tornare a casa. (continua a leggere dopo le foto)

Lei è pronta a partire per Dubai

Fedez avrebbe mal digerito il suo comportamento, tanto da scoppiare in un «Questa qua è bella». Il rapper sarebbe rimasto molto deluso per quanto successo. Probabilmente il cantante e l’imprenditrice non sono riusciti a trattenersi e potrebbero aver litigato verso la fine della festa. Intanto è notizia certa che Chiara Ferragni sia alle prese con i bagagli. L’influencer sarebbe pronta a partire per Dubai, dove trascorrerà qualche giorno lontano da tutto il caos che ha travolto la sua vita.