Chiara Ferragni e quel vestito dal significato potente

Chiara Ferragni è tornata sul palco dell’Ariston con un vestito apertamente politico. Quei colori, il giallo oro e il blu fanno palesemente riferimento alla bandiera ucraina. Chiara Ferragni stasera indossa Schiaparelli. Il primo abito è il famoso modello con armatura dorata e rappresenta “La donna e madre guerriera” a simboleggiare il diritto di essere donne senza venire considerate solo delle madri. È evidente che Chiara ha scelto con quei colori da che parte stare.

Come d’altra parte lo ha scelto Tananai con la sua canzone Tango. Il cantante è arrivato sul palco con due rose: una gialla è una blu. E la canzone di Tananai non è solo una bellissima canzone d’amore. Sono parole che ti entrano dentro l’anima e te la squarciano. Raccontando l’amore al tempo di una guerra ingiusta. Guardatelo il video e piangete per un popolo in lotta, per tanti ragazzi e ragazze dalla vita sconvolta a causa di un pazzo assassino. Il video del brano in gara racconta la storia a distanza di Olga e Maxim, due ragazzi di 35 anni provenienti da Smolino, una cittadina in Ucraina nella provincia di Kirovohrag, che insieme hanno una figlia di 14 anni, Liza.



Ecco il testo di Tango



“Non c’è un amore senza una ragazza che pianga

Non c’è più telepatia

È un’ora che ti aspetto

Non volevo dirtelo al telefono

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Era bello finché ha bussato la police

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Come si salva un amore se è così distante

È finita la poesia

È un anno che mi hai perso

È quel che sono, non volevo esserlo

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

Qui non è mai lunedì

Amore, tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì”