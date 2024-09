Chiara Petrolini, come ha fatto a nascondere la gravidanza ai genitori. Parla l’ostetrica

Secondo quanto emerso, Chiara Petrolini sarebbe riuscita a mantenere segreta la sua gravidanza persino ai genitori, fino a partorire in totale solitudine e senza alcun supporto. Ma come può una giovane di 21 anni compiere un gesto simile? È davvero possibile nascondere una gravidanza, soprattutto nei mesi finali? A rispondere a queste domande è l’ostetrica Roberta Guadagno, responsabile nazionale del coordinamento ostetrico del Nursing Up.

Come Chiara Petrolini ha celato la gravidanza ai genitori

In un’intervista a Il Messaggero, l’ostetrica ha spiegato che, per quanto sorprendente, è possibile mantenere segreta una gravidanza poiché si tratta di “un evento assolutamente naturale”. Oggi, anche se la gravidanza è spesso gestita in maniera più clinica e monitorata, una donna può svolgere le stesse attività di sempre, almeno fino a quando non si avvicina il termine. Verso la fine dei nove mesi, però, il corpo subisce importanti cambiamenti a livello cardiaco, respiratorio, anatomico e ortopedico, che modificano il baricentro e possono rendere più visibili i segni della gravidanza, influenzando anche la camminata e la capacità di compiere sforzi.

I cambiamenti fisici e psicologici della gravidanza

Nelle prime settimane, a causa degli ormoni e delle modifiche fisiche, è comune sentirsi molto stanche e avere un maggiore bisogno di riposo. La gravidanza può generare una sensazione di benessere, che porta a una sorta di distacco dalle preoccupazioni quotidiane. Tuttavia, l’ostetrica evidenzia come durante la gestazione possano emergere o peggiorare disturbi psicologici latenti, anche quelli mai manifestati in precedenza.

Si può davvero nascondere una gravidanza? Le spiegazioni dell’ostetrica

Secondo Roberta Guadagno, nascondere una gravidanza è assolutamente possibile. In alcune persone con una corporatura più robusta, i cambiamenti possono passare inosservati: “Io, ad esempio, sono una persona ‘paffutella’ e si potrebbe pensare che sia incinta”, afferma l’ostetrica. Per chi ha una costituzione più magra, invece, i segni della gravidanza potrebbero sembrare semplici variazioni di peso.

Guadagno sottolinea anche che è possibile nascondere una gravidanza attraverso l’uso di vestiti adatti, specialmente in contesti lavorativi dove alcune donne potrebbero temere di essere scoperte dai datori di lavoro, specialmente se hanno contratti precari. Anche i genitori, quindi, possono essere ingannati, a seconda della relazione e dei sintomi che la donna sperimenta. Non sempre, infatti, si manifestano sintomi evidenti come nausea, fastidio agli odori o gonfiore del seno, facilitando il mantenimento del segreto.