È stata chiusa per precauzione anche la sede diplomatica israeliana a Roma. Il motivo è chiaramente legato ai fatti degli ultimi giorni, legati al triangolo infuocato che avvolge Israele, Iran e Hamas. Il pesante bombardamento israeliano al consolato iraniano a Damasco, che ha portato alla morte del generale dei Pasdaran Mohammad Reza Zahed, con altri sei ufficiali iraniani tra cui Hadi Haj Rahimi, vice di Zahedi, e sei siriani, ha di fatto alzato l’asticella del rischio di escalation regionale del conflitto deflagrato il 7 ottobre 2023.

ll centralino dell’ufficio consolare di Roma non è attivo, nonostante l’orario di apertura al pubblico sia fino alle 15. Sono circa 30 le missioni diplomatiche israeliane che sono state chiuse nel mondo nel timore di attacchi per le minacce iraniane in seguito al raid a Damasco.