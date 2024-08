Choc a Rimini: porta il cane in spiaggia, 76enne viene pestato a sangue

Un episodio di violenza incomprensibile e intollerabile è stato riportato nel pomeriggio di sabato 6 agosto da un uomo anziano, che si era recato in spiaggia con il suo cagnolino intorno alle 16. L’uomo, 76 anni, stava camminando sulla spiaggia con il suo amico a quattro zampe quando è stato avvicinato da un addetto alla sicurezza della struttura balneare.

“L’addetto al salvataggio,” ha raccontato la vittima, “è sceso dalla torretta in modo minaccioso e mi ha detto di avermi già avvisato che non potevo portare il cane in spiaggia, chiedendomi di andarmene. Ho risposto che stavo per andarmene.” Tuttavia, secondo la testimonianza dell’anziano, mentre stava raccogliendo il suo cagnolino, l’addetto alla sicurezza lo ha aggredito con estrema violenza. L’anziano ha dichiarato che l’aggressore gli ha sferrato un pugno in faccia, seguito da due calci al petto e uno ai reni.

A causa di questo attacco, l’anziano ha iniziato a urlare fino a quando un conoscente è intervenuto, chiamando immediatamente un’ambulanza. “A quel punto,” ha detto il pensionato, “mentre ci dirigevamo verso la mia auto con il signore che mi aveva soccorso, il mio aggressore si è messo di fronte dicendo: ‘Non può portarlo in ospedale, lo deve lasciare qui in spiaggia.'” Un comportamento assurdo, interrotto dall’arrivo dei soccorritori del 118.

Il 76enne ha successivamente presentato denuncia ai Carabinieri per lesioni personali. È stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Riccione, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni, riportando una diagnosi di “trauma policontusivo da aggressione a opera di terzi.”