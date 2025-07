Choc nel tennis, la tennista morta ammazzata. Il padre: “Sono stato io”. Il movente terrificante

Un evento tragico ha sconvolto il mondo del **tennis**, lasciando attoniti atleti e appassionati. Una giovane promessa dello sport è stata brutalmente uccisa, rivelando un dramma familiare che ha colpito profondamente la comunità sportiva internazionale.

La vittima è **Radhika Yadav**, tennista indiana di 25 anni, assassinata dal padre nella loro casa a **Gurugram**, vicino a Nuova Delhi. Secondo le ricostruzioni, la giovane è stata colpita da tre proiettili mentre si trovava in cucina. L’allarme è stato lanciato dallo zio, Kuldeep Yadav, che ha trovato la nipote in una pozza di sangue accanto all’arma del delitto. Trasportata in ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Tensione Familiare e Ossessione Sociale

Il dramma si è sviluppato in un contesto di **tensioni familiari**. Il padre, Deepak Yadav, 49 anni, era ossessionato dalle critiche dei vicini che lo accusavano di vivere alle spalle della figlia. Nonostante le richieste di chiudere l’accademia di tennis gestita da Radhika, la giovane aveva rifiutato, portando il padre a compiere il gesto estremo. “Mi sentivo umiliato”, ha confessato Deepak agli inquirenti.

Nonostante non ci fossero particolari difficoltà economiche, le pressioni sociali hanno avuto un impatto devastante sull’equilibrio psicologico di Deepak. La famiglia aveva un discreto reddito da proprietà immobiliari, ma le voci e le prese in giro hanno alimentato un rancore che si è trasformato in tragedia.

Una Vita Dedicata al Tennis

Radhika era conosciuta come una giovane donna determinata e appassionata, sempre pronta ad aiutare gli altri. Dopo un infortunio che ha interrotto la sua carriera nei tornei, si era dedicata all’insegnamento del tennis, giocando gli ultimi tornei ITF lo scorso anno. La sua morte ha lasciato un vuoto nel cuore della comunità sportiva.

Questa tragedia ci ricorda che il successo e la passione non possono sempre proteggere dalle tragedie causate da incomprensioni e fragilità umane. **Radhika Yadav** sarà ricordata non solo per le sue doti sportive, ma anche per la sua umanità e il suo spirito indomito.