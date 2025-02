“Ci mettono in galera!”. Momenti di terrore per Cruciani e Porro, cosa sta succedendo

La recente pubblicazione del libro “Fratelli di Chat” del giornalista Giacomo Salvini, che svela conversazioni interne a Fratelli d’Italia risalenti al periodo 2018-2024, ha suscitato un acceso dibattito sulla tutela della privacy e sul ruolo del giornalismo. Durante la trasmissione “Quarta Repubblica”, nel segmento “Un tavolo per due”, i conduttori Nicola Porro e Giuseppe Cruciani hanno espresso forti critiche riguardo alla divulgazione di comunicazioni private.

Porro ha provocatoriamente affermato: “Se beccano le chat mie e tue, siamo fottuti”, evidenziando la vulnerabilità di chiunque di fronte alla possibile esposizione delle proprie conversazioni personali. Cruciani ha aggiunto con tono ironico: “Ci mettono in galera, verremmo indagati, licenziati, cacciati”, sottolineando come in contesti privati sia comune utilizzare espressioni forti o inappropriate.

Il dibattito si è poi focalizzato sulla legittimità della pubblicazione di tali chat. Cruciani ha difeso la libertà di stampa, precisando però: “Il giornalismo deve essere libero, ma qui si tratta di conversazioni private, non politiche”. Porro ha espresso preoccupazione per la propria privacy, affermando: “Non voglio che le mie conversazioni vengano pubblicate”, criticando anche il sistema delle intercettazioni che finiscono in ordinanze poi diffuse ai media.

Infine, Porro ha criticato l’apparente contraddizione tra le normative sulla protezione dei dati e la realtà dei fatti: “Passiamo la vita a firmare documenti sulla protezione dei dati e poi spuntano fuori le chat? È una presa per i fondelli!”. Questo episodio solleva interrogativi sulla linea sottile tra diritto di cronaca e rispetto della riservatezza, evidenziando la necessità di un equilibrio tra trasparenza e tutela della sfera privata.