Un grave incidente stradale ha sconvolto il traffico sull’autostrada A1 nel pomeriggio di martedì 15 luglio. L’impatto ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante, causando la morte di tre persone e il ferimento grave di una donna e una bambina. Questo evento tragico ha bloccato la circolazione, richiedendo un imponente intervento delle squadre di soccorso.

Dinamica e conseguenze

L’incidente è avvenuto nella galleria al km 26+800 dell’autostrada A1, tra Firenzuola e Badia, direzione Bologna. Le prime ricostruzioni indicano che l’auto è stata tamponata da un tir, risultando in un ammasso di lamiere. A bordo viaggiavano cinque persone, compreso un cane, che insieme a tre uomini ha perso la vita. Le due sopravvissute sono state trasportate in ospedale in condizioni critiche grazie all’elisoccorso.

Impatto sul traffico

Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico a causa dell’incidente, creando code di 7 chilometri da Aglio verso nord. Autostrade per l’Italia ha suggerito deviazioni per i veicoli diretti a Bologna, consigliando di uscire a Firenzuola o proseguire lungo la SS65.

Sul luogo sono intervenute squadre di soccorso tra cui vigili del fuoco, polizia stradale e operatori di Autostrade. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità e chiarire la dinamica dell’incidente, che riapre il dibattito sulla sicurezza nelle gallerie autostradali.