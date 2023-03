Cibo avariato nelle mense scolastiche: l’indagine dei Nas dai risultati scioccanti

Cibo avariato nelle mense scolastiche, o avaraiati o confezionati in contenitori anonimi, cucine non a norma, alimenti custoditi in ambienti inadeguati, umidità e muffa in cucina, finto parmigiano Dop. Queste sono solo alcune delle irregolarità emerse dai controlli dei Carabinieri del Nas durante la loro campagna di controlli a tappeto da Nord a Sud della penisola. I risultati delle indagini sono allarmanti: una mensa scolastica su tre in Italia presenta delle irregolarità. Tra i casi scoperti uno dei più sconvolgenti è accaduto in una scuola di Potenza, che ha persino trasformato un bagno della palestra in un deposito stoviglie ed utensili da cucina. Sono state 482 le violazioni penali e amministrative, con conseguenti sanzioni pecuniarie per 240 mila euro. Da nord a sud, sono state molte le città italiane nelle quali i Nas hanno trovato condizioni fuorilegge nelle mense scolastiche.

Cibo avariato nelle mense scolastiche: una su tre è irregolare

Le indagini dei Nas hanno interessato 1.058 aziende di ristorazione collettiva che operano all’interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori, sia pubbliche sia private. I risultati sono stati allarmanti: 341 mense si sono dimostrate irregolari, con sanzioni per 240mila euro. Nove cucine sono state sequestrate per carenze igienico-sanitarie e strutturali, come la presenza diffusa di umidità e di muffe. Inoltre sono stati sequestrati oltre 700 kg di cibo (carni, formaggi, frutta e ortaggi, olio) riscontrati in assenza di tracciabilità, scaduti di validità e custoditi in ambienti inadeguati nonché destinati all’impiego nelle pietanze sebbene di qualità inferiore a quanto previsto.

Somministrata pasta e patate ma “senza patate”

In una mensa di Caserta si è scoperto che la pasta e patate veniva cucinata, per risparmiare sui costi, senza la presenza delle patate. Gli accertamenti hanno rilevato anche l’impiego fraudolento di ingredienti di minore qualità rispetto a quella pattuita nei contratti di fornitura stipulati con i Comuni, come il Parmigiano Dop sostituito con altri formaggi di qualità inferiore, uova convenzionali anziché da agricoltura biologica e prodotti congelati al posto di quelli freschi.

