Ciccio e Tore, la madre: “Fu un omicidio, riaprire l’inchiesta”

La madre di Ciccio e Tore non si dà pace: “Fu un omicidio, bisogna riaprire l’inchiesta”. Sono passati ormai quasi 17 anni da quel tragico 5 giugno 2006. Quel giorno, i due fratellini di 11 e 13 anni, Francesco e Salvatore Pappalardi, sparirono per sempre. Soprannominati affettuosamente Ciccio e Tore, furono ritrovati solo 20 mesi dopo. I loro corpi nel pozzo di una famosa casa abbandonata a Gravina di Puglia, il loro paese in provincia di Bari. Troppe cose non tornano, per cui la madre, Rosa Carlucci, e il padre ed ex marito della donna, Filippo Pappalardi, tornano a chiedere giustizia.

I fratelli Ciccio e Tore Pappalardi

Ciccio e Tore, la madre: “Riaprite l’inchiesta, fu omicidio e non fatalità”

Secondo la Procura di Bari, i poveri fratelli Pappalardi morirono per un tragico incidente durante i loro giochi. Probabilmente correvano nella giardino della casa abbandonata, la cosiddetta “Casa delle cento stanze”, quando Ciccio finì nella cisterna, morendo sul colpo. Tore lo raggiunse poco dopo, forse per tentare di salvarlo, ma non ci riuscì e morì lentamente a fianco al corpo del fratellino.

Nei venti terribili mesi che passarono dalla loro ultima apparizione fino al loro ritrovamento, vennero fuori i dissapori tra i due ex coniugi e tra la madre dei due e la nuova compagna del padre. Alla fine, fu proprio il papà, Filippo Pappalardi, a scontare quattro mesi di carcere per un duplice omicidio che non aveva commesso. Nel 2012, la procura aveva già detto di no a Rosa Carlucci, la mamma, che aveva chiesto di riaprire le indagini per omicidio. Nel 2021 è stata la volta del papà. Ha fatto un appello per la riapertura delle indagini. Il sindaco disse anche che le tombe in cui sono ospitati i due fratellini erano state profanate.