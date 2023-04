Ciclista travolta da una Betoniera, morta sul colpo

Una tragica notizia è giunta oggi da Milano: una donna di 39 anni è stata travolta e uccisa da una betoniera in corso di Porta Vittoria, all’incrocio con via Sforza. La vittima era a bordo di una bicicletta quando è stata investita dal mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.



La Polizia locale è intervenuta tempestivamente per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo i primi accertamenti, la betoniera proveniva da via Sforza e ha svoltato a destra verso corso di Porta Vittoria, investendo la ciclista. L’autista del mezzo pesante, il quale è rimasto illeso ma sotto choc, è stato affidato al personale medico intervenuto per alcuni controlli.



È una notizia che rattrista profondamente, soprattutto in un momento in cui sempre più persone scelgono di muoversi in bicicletta per gli spostamenti urbani. Ciò sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza delle strade e dei ciclisti, attraverso l’implementazione di misure di prevenzione e la promozione di una cultura del rispetto delle regole del codice della strada.



L’incidente di oggi rappresenta una tragedia per la famiglia e gli amici della vittima, ai quali si rivolgono le più sentite condoglianze. Ci auguriamo che simili eventi possano essere evitati in futuro, e che sia possibile garantire la massima sicurezza per tutti coloro che si muovono in bicicletta nelle nostre città.