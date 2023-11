Arriva il ciclone Ciaran su mezza Europa

Il ciclone Ciaran ha raggiunto l’Italia dalle Isole Britanniche e nelle prossime ore colpirà le regioni del Nord e del Centro tirrenico con la sua potenza. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, afferma che le forti piogge che colpiranno oggi le regioni settentrionali potrebbero causare notevoli disagi e problemi idrogeologici. Dovremo prestare molta attenzione anche al vento, che aumenterà improvvisamente di intensità durante il passaggio del fronte. Nel corso della serata, raffiche burrascose di libeccio e scirocco potrebbero superare i 90 km/h e colpire con violenza le coste tirreniche e dell’alto Adriatico. (continua)

Burrasca Ciaran

Le precipitazioni saranno abbondanti in Liguria, Lombardia, medio-alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, con un alto rischio di nubifragi. Verso sera, l’aria fredda che alimenta la perturbazione farà abbassare la quota neve sulle Alpi, con fiocchi che potranno cadere fino a 1400 metri in Alto Adige e in Valle d’Aosta. La perturbazione si allontanerà lentamente dall’Italia venerdì, con le ultime precipitazioni sul Triveneto (nevicate a 1000 metri in Alto Adige e in Cadore) e sulle centrali tirreniche fino in Campania, per poi intensificarsi sulla Calabria tirrenica durante la notte.

Il tempo nel weekend

Nel corso del weekend, arriverà un’altra perturbazione simile alla precedente. Sabato, dopo le piogge mattutine al Sud, il tempo peggiorerà gradualmente al Nord da ovest verso est, con precipitazioni sempre più intense. Successivamente, il maltempo colpirà anche le regioni tirreniche.

Domenica, ci saranno ancora piogge in alcune zone, ma entro sera il tempo migliorerà in tutto il paese, segnalando il ritorno dell’alta pressione e mettendo fine a questa serie di perturbazioni.