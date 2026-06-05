Un episodio di violenza domestica ha portato alla morte dell’attore statunitense James Handy, ucciso a coltellate nella mattinata del 3 giugno nella sua abitazione nel quartiere di Tarzana, Los Angeles. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e le motivazioni dell’omicidio che ha scosso il mondo dello spettacolo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’aggressione è avvenuta all’interno di una villetta privata dove la vittima risiedeva. Il presunto autore del delitto è Michael Gledhill, figlio della compagna dell’attore. L’allarme è stato dato intorno alle 9:30 tramite una chiamata al centralino della polizia di Los Angeles, nella quale l’uomo ha confessato di aver commesso l’omicidio.

Gli agenti, intervenuti immediatamente all’indirizzo indicato, hanno trovato il corpo di James Handy privo di sensi nel giardino dell’abitazione, con evidenti ferite da arma da taglio al petto. Il trasferimento d’urgenza in ospedale non ha impedito il decesso dell’ottantunenne attore, dichiarato morto poco dopo il suo arrivo. Il sospettato si è consegnato spontaneamente alle autorità senza opporre resistenza, ammettendo la responsabilità del gesto. Attualmente è trattenuto in custodia cautelare mentre proseguono gli accertamenti.

Le autorità competenti hanno avviato una serie di verifiche per individuare le cause che hanno portato all’omicidio. Al momento il movente ufficiale non è stato reso noto, ma le prime testimonianze indicano la presenza di un acceso litigio tra la vittima e l’aggressore la sera precedente al fatto. Gli investigatori considerano anche possibili condizioni di instabilità psicologica da parte di Michael Gledhill, che potrebbero aver influito sul suo stato mentale nel momento del crimine.

Nato a Los Angeles nel 1945, James Handy ha avuto una lunga carriera nel cinema e nella televisione americana, interpretando oltre cento ruoli tra film e serie tv. Tra le sue partecipazioni più rilevanti si ricordano i film Jumanji e Top Gun: Maverick, oltre a numerose apparizioni in serie come Criminal Minds, Cold Case, E.R. Medici in prima linea e Law and Order.

La sua versatilità e professionalità lo hanno reso una figura riconosciuta e apprezzata nell’industria dello spettacolo, con un contributo significativo sia sul grande schermo sia in televisione, dove è stato un volto familiare per milioni di spettatori.