Ciro Grillo, la madre della vittima: “Ora mia figlia è solo un corpo che cammina”

Si sta tenendo a porte chiuse l’udienza della madre di Silvia, presunta vittima dello stupro compiuto da Ciro Grillo, figlio del comico e fondatore del M5S, Beppe Grillo, e di tre suoi amici. I fatti risalgono all’estate 2019, in una villa di Tempio Pausania, in Sardegna. Così la donna: “Da quella notte mia figlia non è più in sé, è solo un corpo che cammina”.

Ciro Grillo e il padre, Beppe

Ciro Grillo, la testimonianza della madre della vittima

L’udienza della madre della presunta vittima di stupro, avvenuto nel 2019, si è tenuta a porte chiuse. Molto forti le sue parole. “Mia figlia era una persona diversa, da quel momento ha iniziato un periodo tragico in cui era solo un corpo che camminava”. Sua figlia Silvia, che all’epoca aveva 19 anni e che ora vive all’estero, soffriva già di disturbi alimentari, che subito dopo la notte del presunto stupro si sono aggravati.

Ciro Grillo

“Da quella sera è iniziato un periodo di tragedia. Mia figlia mi ha detto: ‘Mamma sono stufa di sentire il mio respiro’“, ha dichiarato la donna, tra le lacrime. “Non riesce a stare con la luce spenta in camera”, ha aggiunto.

Ciro Grillo, gli avvocati della vittima: “Testimonianza autentica”

“Si tratta di una testimonianza autentica, non c’è mai stata una sola incertezza, pur nella sofferenza. Una testimonianza rilevante per la ricostruzione dei fatti”. A dichiararlo è Dario Romano, avvocato della presunta vittima insieme a Giulia Bongiorno, oggi assente. In questo momento l’udienza prosegue con l’analisi dei messaggi tra Grillo, i tre amici genovesi, e la ragazza.

Processo a Ciro Grillo, i suoi difensori: “La ragazza stava benissimo”

Nell’udienza in corso, gli avvocati della difesa hanno annunciato di voler presentare una prova che consiste in una foto pubblicata su una rivista che ritrae Silvia, la presunta vittima, in costume da bagno. La foto sarebbe stata scattata dopo il 17 luglio 2019 e ritraggono la modella in uno stato psicofisico tale da contraddire le dichiarazioni della madre.

