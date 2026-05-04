Clamoroso Garlasco: chi è “la ragazza di Andrea Sempio”. Tutta la verità

La vicenda giudiziaria legata al delitto di Garlasco si arricchisce di un nuovo capitolo con l’attenzione puntata sui messaggi attribuiti ad Andrea Sempio in un forum online dedicato alla seduzione. Questi scritti, risalenti a un periodo passato, contengono riferimenti a una presunta ossessione per una ragazza che potrebbe avere un ruolo cruciale nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha modificato il capo d’accusa, individuando in Sempio il possibile unico responsabile, e i post pubblicati con il nickname “Andreas” sono tornati al centro del dibattito mediatico e giudiziario.

Nel dettaglio, i messaggi in questione parlano di un sentimento intenso e duraturo, definito con il termine inglese “one-itis”, che indica un’ossessione amorosa protratta nel tempo. Sempio stesso scriveva: “L’unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20. Da quando ne sono uscito, ho avuto alcuni momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma, nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente nella mia vita, come lo ha avuto la mia ex one-itis”. Queste parole sono state interpretate da molti come un possibile riferimento a Chiara Poggi, alimentando ipotesi sull’origine del movente.

In risposta a tali interpretazioni, la difesa di Andrea Sempio ha preso posizione chiarendo la natura di quel sentimento e la sua destinataria. L’avvocato Angela Taccia, legale dell’indagato, ha dichiarato: “Mi ricordo benissimo della ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi. Non c’entra nulla con Chiara Poggi”. Questa precisazione punta a escludere ogni collegamento diretto tra la “one-itis” e la vittima dell’omicidio, sostenendo che si tratti di una semplice cotta giovanile senza implicazioni criminali.

Il quadro giudiziario che si sta delineando vede la difesa valutare l’opportunità di chiamare la giovane menzionata nel forum come testimone durante un eventuale processo in Corte d’Assise. L’obiettivo è quello di chiarire definitivamente la natura di questa ossessione e smontare ipotesi di risentimento o ossessione morbosa da parte di Sempio. Nel frattempo, la vicenda continua a essere accompagnata da ulteriori elementi di tensione, come l’audio della madre di Chiara Poggi, che mantiene alta l’attenzione mediatica e giudiziaria sull’intero caso.

In conclusione, la ricerca della verità passa attraverso l’analisi dettagliata di ogni elemento, compresi i messaggi digitali che restituiscono un ritratto più complesso e articolato dell’indagato e del contesto in cui si svilupparono i fatti. La sfida resta quella di distinguere tra sentimenti giovanili e moventi reali, per definire con precisione il ruolo di ogni attore coinvolto.