Con l’approssimarsi delle feste di Natale, come ogni anno Altroconsumo decide di stilare la classifica dei migliori panettoni e pandori. Per il 2023 sono stati messi a confronto 12 panettoni e 10 pandori. Ecco tutti i risultati. Non mancano le sorprese.

Prima di stilare la sua classifica, Altroconsumo ha condotto un test in due fasi. Nella prima sono state condotte analisi di laboratorio, volte a verificare il rispetto del disciplinare di produzione. Mentre nella seconda è stata una prova di assaggio da parte di una doppia giuria di pasticceri e consumatori, che hanno giudicato sapore, aspetto e consistenza di tutti i panettoni ed i pandori portati in laboratorio.

Tutti i risultati della classifica di Altroconsumo

Altroconsumo ha anche deciso di prendere in considerazione i prezzi di pandori e panettoni. Nella grande distribuzione si trovano anche a meno di 5 euro. Ma anche alcuni grandi marchi vendono i loro prodotti a circa 7 euro. Insomma, dopo gli aumenti registrati nel 2022, quest’anno in supermercati e discount non sono aumentati.

Passando ai risultati della classifica di Altroconsumo 2023, il titolo di Migliore Test è andato al Pandoro Tre Marie (1 kg, prezzo medio 13,09 euro al kg). Ma si piazza bene anche il Pandoro Conad (1 kg, prezzo medio 4,23 euro al kg). Il doppio titolo di Migliore del Test e Migliore Acquisto se lo aggiudica invece il panettone basso Le Grazie di Esselunga (1kg, prezzo medio al kg 4,99 euro). Il titolo di Miglior Acquisto per il miglior rapporto qualità-prezzo, infine, lo conquista il panettone classico Duca Moscati di Eurospin (1 kg, prezzo medio al kg 4,16 euro).

