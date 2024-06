Arriva la “classifica mondiale” delle città dove si fa l’amore più spesso. Ecco come siamo messi in Italia…

Quando si parla di sesso, emerge un curioso paradosso. Un sano equilibrio nei rapporti fisici migliora la vita, le persone ne parlano spesso e in molti lo considerano al centro dei propri interessi e delle proprie necessità. Ma se si prova ad approfondire il tema pubblicamente, siamo ancora preda di una cortina di imbarazzi e ritrosie. A rompere queste reticenze, almeno in parte, ci ha pensato uno studio del portale Lazeeva, che si occupa del tema in modo più ampio e “professionale”. Utilizzando una serie di parametri che comprendono anche la tendenza alla sperimentazione e la tolleranza alle diversità, Lazeeva ha stilato una classifica delle metropoli più “calde” del pianeta.

Leggi anche: Sesso con la docente, la testimonianza dell’alunna 14enne: “Poi la prof mi chiese di cancellare le chat”

Sorpresa! Nonostante la fama degli italiani nel mondo, le nostre città non sono tra quelle in cui ci si “diverte” di più. Al primo posto di questa singolare graduatoria si colloca, nemmeno a dirlo, Parigi. Oltre a essere la meta romantica di molte coppie, a quanto pare è anche molto stimolante per le attività da svolgere tra le lenzuola. Al secondo posto, e nemmeno questa è una sorpresa, troviamo Rio de Janeiro, mentre al terzo (questo sì, un po’ sorprendente) svetta Londra. Non sapevamo che gli inglesi fossero così libertini. E l’Italia? Purtroppo, le nostre città occupano gli ultimi posti fra le 100 più attive al mondo. La prima è Roma, ottantaduesima. Milano, invece, figura al novantaduesimo posto.

Esiste anche una classifica dedicata alla soddisfazione sessuale dichiarata dagli abitanti. I più felici del loro status risultano essere i cittadini di Bruxelles, Varsavia, Amsterdam, Utrecht (che i tulipani siano afrodisiaci?), Rio de Janeiro e San Paolo del Brasile. A Roma si registra un tasso di soddisfazione del 7.3/10, mentre Milano non raggiunge nemmeno la sufficienza: 5.3/10. Troppo lavoro e troppe preoccupazioni? Non lo sappiamo, ma è un’ipotesi credibile.

Ecco le città dove si fa più sesso

Passiamo poi alla graduatoria delle città in cui si fa più sesso, secondo la definizione di Lazeeva. E qui trionfa il Brasile con Rio de Janeiro, che totalizza un eloquente 10/10. Al secondo posto Parigi con il 9,9, seguita da Los Angeles (9.8) e, naturalmente, Ibiza (9.7). Anche qui, Roma batte Milano: 7.3 contro 6.3. Per quanto riguarda la tolleranza verso i gusti sessuali, a trionfare in Europa sono i Paesi nordici con un 10/10 assegnato a Oslo, Stoccolma e Dublino. A sorpresa, il massimo dei voti viene assegnato anche a Basilea. Poi dicono che gli svizzeri sono noiosi. Tra i Paesi più tolleranti al mondo, almeno da questo punto di vista, troviamo anche la Germania (8/10).

Chiudiamo questa singolare ricerca con le città più aperte alle sperimentazioni. E qui, i nomi sul podio non sorprendono: Los Angeles, Sao Paulo e Las Vegas. Mentre fra i più conservatori ci sono Austriaci e Tedeschi (tranne Berlino, dove a quanto pare si danno molto da fare). E l’Italia? Anche qui, siamo considerati poco “innovativi”, con punteggi molto bassi: 3.10 Milano, 2.10 Roma. La fama degli italiani, almeno a sentire Lazeeva, vacilla. Per fortuna, non tra i turisti: uomini e donne del Bel Paese risultano sempre tra i più apprezzati e ricercati del mondo. Almeno questo.