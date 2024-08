Claudia Mancinelli è emersa come una figura di spicco sui social grazie a un video che la mostra in un momento di intensa determinazione. A meno di un anno dalle Olimpiadi di Parigi, Mancinelli ha accettato la sfida di allenare Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, un compito complesso considerando che subentrava a Julieta Cantaluppi, storica allenatrice che aveva lasciato improvvisamente l’incarico. Con grande abilità, Mancinelli ha preso in mano la situazione, riuscendo a portare in Italia una storica medaglia di bronzo olimpica nella ginnastica ritmica, la prima in assoluto a livello individuale per il Paese.

Il video, diventato virale sui social, riprende Mancinelli mentre affronta con fermezza i giudici dell’all-around, dopo che un punteggio sfavorevole aveva ridotto le speranze di medaglia per Raffaeli. La sua determinazione nel contestare l’ingiustizia e la sua camminata decisa verso la panchina sono diventate un simbolo di risolutezza, trasformandola in un’eroina agli occhi di molti spettatori. Mancinelli, con una profonda conoscenza dell’ambiente di Fabriano, ha alle spalle una lunga carriera come ginnasta. Allenata da Kristina Ghiurova e Mirna Baldoni, è stata fondamentale nel far crescere la sua società, portandola dalla Serie B alla Serie A1.

Lei non ti guarda male, lei ti fa sentire in difetto anche per scelte fatte anni fa pic.twitter.com/NG2sdgTmZy — Sclera Ebbasta (@urlucon) August 9, 2024

Nonostante avesse deciso di allontanarsi dal mondo dello sport per dedicarsi alla carriera di attrice in vari film italiani, il richiamo della ginnastica è stato troppo forte. Nel 2023, la federazione le ha chiesto di guidare le atlete verso le Olimpiadi. La sua esperienza e il suo impegno hanno portato a risultati eccezionali. Grazie a Sofia Raffaeli, l’Italia ha conquistato un bronzo storico, e il caloroso abbraccio tra Raffaeli e Mancinelli al momento dell’annuncio del punteggio finale ha evidenziato il profondo legame instaurato tra allenatrice e atleta. Il gesto di Mancinelli nei confronti dei giudici, nel tentativo di far rivedere un punteggio ritenuto ingiusto, ha ulteriormente rafforzato la sua immagine di persona tenace, pronta a lottare fino alla fine per i suoi atleti.