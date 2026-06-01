Brutta battuta d’arresto per Claudio Baglioni, costretto a interrompere bruscamente gli impegni live previsti per il 2026 a causa di una polmonite interstiziale acuta. L’artista romano, punto di riferimento della musica italiana, dovrà affrontare un lungo periodo di cure e riposo. Di conseguenza, il molto atteso tour “GrandTour La vita è adesso” è stato integralmente posticipato al 2027.

Il tour, che avrebbe dovuto aprirsi il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, subirà uno slittamento di dodici mesi. Gli organizzatori hanno confermato che la struttura del progetto rimarrà invariata, con tutte le tappe originarie confermate nel nuovo calendario.

La nuova partenza è fissata per il 1° luglio 2027 a Villa Manin, Codroipo, con un percorso che toccherà città di grande prestigio come Este, Marostica, Villafranca, Pistoia, Genova, Cernobbio, Firenze, Cattolica, Pompei, Agrigento e Palermo, mantenendo così l’ampiezza e la varietà del programma iniziale.

Per venire incontro ai fan, è stato comunicato che tutti i biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date senza necessità di ulteriori azioni da parte degli spettatori. Chi non potrà partecipare ai concerti riprogrammati potrà richiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026, attraverso i canali utilizzati per l’acquisto originario.

Nei prossimi giorni sono attese ulteriori informazioni riguardo ai concerti previsti in località di grande richiamo come Venezia, Spoleto, Siracusa, Taormina, Alghero, Cagliari, Trento, Vigevano e Sordevolo. L’auspicio dei fan rimane quello di poter rivedere presto Baglioni sul palco, ma al momento la priorità assoluta è il completo recupero della salute dell’artista.