Co-conduttrici di Sanremo: Carlo Conti sceglie da Ballando con le Stelle

Mancano due mesi al Festival di Sanremo 2026 e la produzione guidata da Carlo Conti è al lavoro per definire il cast delle co-conduttrici che accompagneranno le cinque serate. L’ipotesi più concreta è quella di un inserimento di volti noti dall’ultimo podio di Ballando con le Stelle, per un mix di esperienza televisiva e popolarità consolidata sul palco del Teatro Ariston.

Le ultime indiscrezioni riguardano Andrea Delogu e Samira Lui, ma secondo fonti di Adnkronos la scelta di Conti sarebbe orientata verso le tre protagoniste dell’ultima edizione di Ballando: Delogu, Francesca Fialdini e Barbara d’Urso. “Carlo Conti sta valutando un inserimento dal podio di ‘Ballando con le Stelle’ per la co-conduzione di Sanremo 2026 – si legge su Adnkronos – idee che il conduttore intende gestire con riservatezza”.

Strategie e nomi in corsa per le co-conduttrici

Il casting femminile si compone dunque di tre profili differenti ma complementari: due volti storici della Rai e una figura di grande rilievo della tv italiana, tutte con competenze consolidate nella conduzione live. Parallelamente, resta viva l’ipotesi di un coinvolgimento di Laura Pausini, che potrebbe affiancare Conti con una presenza alternata tra conduzione e momenti musicali, sul modello di un “super-ospite” esteso.

Altri nomi in lista per ruoli di co-host a rotazione includono Gaia, Annalisa e soprattutto Clara, indicata come favorita. Da segnalare inoltre il ritiro di Giorgia dopo tre partecipazioni consecutive al Festival.

Possibile reunion maschile e riflessioni di Panariello

Sul fronte maschile, si valuta una possibile reunion tra Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e lo stesso Conti, a patto che l’idea alla base sia solida e non solo un richiamo nostalgico. Panariello ha descritto le pressioni e le aspettative legate all’Ariston, un ambiente complesso dove equilibrio tra leggerezza e narrazione è fondamentale.

Il comico ha dichiarato: “Carlo, Leonardo ed io siamo amici e ci stimiamo. Se troviamo una buona idea, partecipiamo. Se è solo ansia da prestazione, preferiamo stare a casa. Sanremo è un palco impegnativo e l’ansia si respira costantemente, anche nei momenti più intimi. Ricordo ancora le critiche al mio look al Festival, che condizionavano anche il resto”.

Il futuro di Sanremo 2026 prende forma

Tra conferme e indiscrezioni, il mosaico di Sanremo 2026 si sta definendo: co-conduttrici a rotazione, possibili apparizioni musicali e una conduzione corale per intercettare diversi pubblici. La sfida di Carlo Conti è quella di realizzare un Festival pop e al passo con i tempi, capace di generare conversazioni oltre i dati d’ascolto. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, mentre il toto-nomi continua a infiammare l’attesa.

