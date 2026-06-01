Il torneo del Roland Garros ha vissuto un momento di tensione durante gli ottavi di finale del primo giugno, quando un giovane raccattapalle è stato colpito accidentalmente da una pallina sparata con forza sul campo centrale Philippe-Chatrier. Protagonisti dell’episodio il tennista italiano Flavio Cobolli e l’avversario statunitense Zachary Svajda, impegnati in uno scontro ad altissima intensità sportiva.

Nel corso del secondo set, con Cobolli in vantaggio, Svajda ha tentato un colpo di rovescio che però ha perso controllo, causando una traiettoria anomala della pallina. Quest’ultima ha colpito con forza il giovane raccattapalle posizionato a pochi metri dal seggiolone dell’arbitro, proprio nella zona di gioco. L’impatto ha destato immediata preoccupazione fra il pubblico e gli atleti presenti sul campo.

Zachary Svajda ha prontamente interrotto il gioco per sincerarsi delle condizioni del ragazzo e ha espresso le scuse per l’accaduto. Il raccattapalle, nonostante il dolore, ha reagito con prontezza, alzando il pollice per rassicurare tutti sulla sua situazione e dimostrando di poter proseguire il proprio lavoro senza problemi.

Superato il momento di apprensione, la partita è ripresa regolarmente. Il giovane raccattapalle ha mostrato subito un recupero completo, partecipando attivamente al gioco con una pronta reattività, che ha suscitato un caloroso applauso da parte degli spettatori del Roland Garros. L’episodio ha così assunto i contorni di un gesto di sportività e professionalità, smorzando la tensione iniziale.

Dal punto di vista sportivo, l’interruzione non ha inciso sull’andamento dell’incontro. Flavio Cobolli ha mantenuto un livello tecnico elevato, conquistando il primo e il secondo set con i punteggi di 6-2 e 6-3. Nonostante il tentativo di rimonta di Svajda nel terzo parziale, concluso al tie-break, il tennista romano ha consolidato la sua posizione nei quarti di finale, confermando il buon momento del tennis italiano sulla terra rossa parigina.