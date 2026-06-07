Flavio Cobolli sogna l’impresa più grande della carriera. L’azzurro scende in campo oggi nella finale del Roland Garros contro Alexander Zverev, numero due del mondo e favorito della vigilia, ma arrivato all’ultimo atto dopo un percorso segnato anche dal ritiro di Matteo Arnaldi in semifinale. Per Cobolli è l’appuntamento più importante della sua giovane carriera, conquistato grazie a una straordinaria cavalcata che lo ha visto eliminare avversari di altissimo livello e diventare il simbolo della sorprendente spedizione italiana a Parigi.

Dall’altra parte della rete ci sarà uno Zverev esperto, abituato ai grandi palcoscenici e alla pressione delle finali Slam. Il tedesco cerca il primo titolo al Roland Garros, mentre Cobolli proverà a scrivere una pagina storica per il tennis italiano. Nonostante le eliminazioni di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, l’Italia è riuscita comunque a portare un proprio rappresentante all’ultimo atto del torneo. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla finale del Roland Garros 2026.

16:58 – Cobolli si prende il secondo set: finale riaperta a Parigi

Quando sembrava poter sfuggire di mano, Flavio Cobolli trova la forza di reagire e si prende un pesantissimo secondo set contro Alexander Zverev. Dopo essere salito sul 5-3, l’azzurro ha visto il tedesco rifarsi sotto fino al 5-4, aumentando la pressione e provando a rimettere tutto in discussione. Ma nel momento più delicato Cobolli non ha tremato: ha tenuto il servizio con personalità, chiudendo il parziale e riportando il match in perfetto equilibrio. Dopo il netto 6-1 subito nel primo set, l’italiano dimostra carattere e qualità, riaccendendo le speranze di conquistare il titolo più importante della sua carriera.

16:40 – Cobolli reagisce alla grande: break e allungo su Zverev

La finale cambia improvvisamente volto. Dopo aver subito il dominio di Alexander Zverev nel primo set, Flavio Cobolli alza il livello del suo tennis e trova un game straordinario in risposta. L’azzurro mette pressione al tedesco, lo costringe all’errore nei momenti decisivi e conquista il break che vale il 4-3. Ma non finisce qui: trascinato dall’entusiasmo e dal pubblico, Cobolli conferma il vantaggio e sale addirittura sul 5-3, avvicinandosi alla conquista del secondo set. Un segnale fortissimo da parte dell’italiano, che dimostra di non avere alcuna intenzione di arrendersi dopo il difficile avvio di partita.

16:03 – Zverev domina il primo set: Cobolli travolto 6-1

Partenza in salita per Flavio Cobolli nella finale del Roland Garros 2026. L’azzurro cede il primo set ad Alexander Zverev con un netto 6-1, soffrendo fin dai primi game la pressione e l’intensità del tedesco. Il numero due del mondo ha imposto subito il proprio ritmo, servendo con grande efficacia e concedendo pochissimo negli scambi da fondo campo. Cobolli è apparso contratto e poco preciso, probabilmente condizionato dall’emozione della sua prima finale Slam. Ora servirà una reazione immediata per provare a rientrare in partita contro un avversario che ha iniziato il match in maniera praticamente perfetta.

15:25 – Inizia la finale: Cobolli e Zverev in campo per il titolo

È iniziata la finale del Roland Garros 2026 tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Sul centrale di Parigi si affrontano due giocatori arrivati all’ultimo atto con percorsi molto diversi: da una parte l’azzurro, protagonista della migliore settimana della sua carriera, dall’altra il tedesco, numero due del mondo e favorito della vigilia. L’atmosfera sul Philippe Chatrier è quella delle grandi occasioni, con migliaia di spettatori pronti ad assistere a una sfida che potrebbe entrare nella storia del tennis italiano. Cobolli cerca il primo Slam della carriera, Zverev il titolo che gli permetterebbe di completare il suo lungo inseguimento alla terra rossa di Parigi.