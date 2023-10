Collisione fra due navi da carico nel Mare del Nord, al largo delle coste tedesche, nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 24 ottobre. In questo momento c’è forte preoccupazione, perché dopo il violento impatto fra le due imbarcazioni, alcune persone che si trovavano a bordo sarebbero disperse: il bilancio non è ancora chiaro ma potrebbero esserci vittime. La collisione è avvenuta a sud-ovest dell’isola di Helgoland ed a 31 chilometri da quella di Langeoog. A scriverlo è l’agenzia Dpa. Al momento si stanno facendo ricerche sul posto per trovare i naufraghi.

Le navi sono la Polesie e la Verità: quest’ultima a quanto pare è affondata ed almeno una persona è stata recuperata dall’acqua. La Polesie sarebbe ancora a galla e ci sarebbero 22 persone a bordo. Non aiutano i soccorsi le condizioni climatiche: ci sarebbero onde di tre metri e un vento forza 6 sulla scala di Beaufort.