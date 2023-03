Colorado, muore investita sulle strisce pedonali

Giorgia Trocciola, una giovane studentessa originaria di Vicenza, è stata travolta da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali sulla strada verso la Doherty High School in Colorado. La ragazza, appena diciassettenne, si trovava negli Stati Uniti per partecipare a un programma di scambio internazionale e frequentava la scuola in Colorado, dove era conosciuta come atleta e amante del baseball e del softball.



La tragica morte di Giorgia ha suscitato grande commozione tra la sua famiglia, i suoi amici e la comunità internazionale. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia della ragazza e ha elogiato la sua passione per lo sport e il suo desiderio di vivere un’esperienza di studio all’estero.



La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente sui social media, dove è stata avviata una raccolta fondi per sostenere la famiglia americana che ha ospitato Giorgia negli ultimi sette mesi. L’obiettivo della raccolta fondi è quello di aiutare la famiglia a partecipare alla cerimonia funebre in Italia.



Dopo l’incidente, l’undicesimo distretto del Colorado ha annunciato la realizzazione di una zona di sicurezza nelle vicinanze della scuola, per impedire agli automobilisti di correre ad alta velocità e aumentare la sicurezza dei pedoni.