Napoli, svolta nel delitto della madre di Donato De Caprio, la star di TikTok Cronaca

Un omicidio brutale ha scosso il quartiere di Pianura a Napoli, con vittima Rosa Gigante, una donna di 73 anni. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web a causa della popolarità del figlio della vittima, Donato De Caprio, noto influencer su TikTok con tre milioni di follower, famoso per il suo locale “Con mollica o senza” situato a Pignasecca, frequentato da turisti e napoletani. Rosa Gigante è stata trovata morta nel suo appartamento al primo piano, colpita con un oggetto contundente, probabilmente un martello, e con segni di bruciature sul corpo, oltre a un laccio stretto al collo. L’assassino sembra essersi accanito sulla vittima fino a cercare di appiccare il fuoco. La notizia ha suscitato sgomento tra i vicini e i curiosi che si sono radunati sotto l’abitazione di Rosa Gigante, adornata con bandiere del Napoli per la recente vittoria dello scudetto. Le indagini si sono concentrate su una vicina di casa di Gigante, una donna di circa trent’anni, che è stata interrogata dalla Procura di Napoli. Donato De Caprio è stato uno dei primi ad arrivare sulla scena del delitto, sotto l’appartamento della madre. Protetto da amici e familiari, De Caprio ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio e sostegno dai suoi follower sui social media.

De Caprio ha raggiunto la notorietà nazionale grazie ai suoi video su TikTok in cui preparava i suoi famosi panini con il tormentone “con mollica o senza”, ma ha anche affrontato problemi con il social network cinese, tra cui la chiusura del suo account per violazione delle regole di policy. Tuttavia, grazie all’aiuto dell’influencer e imprenditore del Nord Italia Steven Basalari, De Caprio è riuscito ad aprire il suo locale a Pignasecca, diventando un punto di riferimento per gli amanti del cibo e attirando l’attenzione di personaggi famosi come la super modella Bella Hadid.