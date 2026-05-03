Il conflitto tra Ucraina e Russia registra un nuovo sviluppo significativo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato ufficialmente il danneggiamento di due petroliere russe nel Mar Nero, in prossimità del porto di Novorossiysk. Questa azione rappresenta un elemento strategico mirato a indebolire le risorse economiche che alimentano lo sforzo bellico della Federazione russa.

Le due petroliere coinvolte fanno parte della cosiddetta flotta ombra, un insieme di imbarcazioni utilizzate dalla Russia per aggirare le restrizioni internazionali e continuare l’esportazione di greggio. Secondo quanto riferito da Zelensky, queste navi garantivano un flusso costante di petrolio e di conseguenza di entrate economiche per Mosca, nonostante le sanzioni imposte dalla comunità internazionale.

Il danneggiamento di questi mezzi costituisce quindi una forma concreta di pressione economica, volta a compromettere la capacità russa di mantenere il proprio apparato militare attraverso il commercio energetico.

L’operazione è stata il risultato di un coordinamento tra diverse forze di difesa ucraine. In particolare, Zelensky ha ringraziato i vertici statali e il controspionaggio dei Servizi di sicurezza per il loro ruolo cruciale nell’individuazione e nel tracciamento delle petroliere.

La marina ucraina ha eseguito l’attacco con precisione, dimostrando la capacità di operare efficacemente nel Mar Nero e mettendo in discussione il controllo navale russo nella zona.

Il luogo scelto per l’attacco non è casuale: il porto di Novorossiysk rappresenta un importante snodo logistico e commerciale per la Russia nel settore meridionale. L’azione ucraina costringe Mosca a rivedere i propri sistemi di sicurezza e a concentrare risorse aggiuntive per tutelare le rotte energetiche.

Questa operazione si inserisce nella strategia di Kiev di attuare vere e proprie sanzioni militari, volte ad interrompere i canali che permettono il sostegno economico al conflitto da parte russa, colpendo la flotta petrolifera nemica nel suo cuore logistico.