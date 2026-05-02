La notizia della scomparsa di Alex Zanardi ha suscitato profonda commozione nel panorama sportivo italiano e internazionale. La sua vicenda, segnata da sfide estreme e da un coraggio fuori dal comune, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti. Zanardi, simbolo di resilienza e rinascita, ha ispirato intere generazioni con la sua storia di vita e di sport.

Originario di Bologna, Zanardi avrebbe compiuto 60 anni il prossimo ottobre. La sua carriera, iniziata nel mondo dei motori e proseguita nel paraciclismo, è stata tra le più significative e straordinarie della storia sportiva italiana. La sua forza d’animo lo ha portato a superare ostacoli personali che avrebbero fermato chiunque.

Il percorso di Zanardi era stato segnato da eventi tragici, a partire dal 2001, quando un grave incidente durante una gara di Formula Cart gli causò l’amputazione di entrambe le gambe. Nonostante questa drammatica prova, Zanardi seppe reinventarsi, dedicandosi con successo al paraciclismo.

Negli anni seguenti, ha conquistato quattro medaglie d’oro e due d’argento ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, affermandosi come uno degli atleti più illustri nella storia dello sport italiano. Oltre ai successi agonistici, Zanardi si distingueva per la sua capacità di raccontare la vita con ironia anche nei momenti più difficili.

Il 2020 rappresentò un altro momento decisivo: un incidente in handbike durante una gara di beneficenza nel senese lo coinvolse in uno scontro con un camion che compromesse gravemente la sua salute, tenuta riservata negli anni successivi.

La sua battaglia sanitaria è stata seguita con attenzione ma lontana dai riflettori, fino al tragico epilogo verificatosi nelle ultime ore, che ha posto fine a una delle storie più intense e significative dello sport contemporaneo.

Il ritorno a casa, nel 2021, viene percepito come un segnale positivo, quasi un nuovo inizio, ma in realtà segna l’ingresso in una fase completamente diversa, fatta di fragilità costante, di dipendenza dalle cure, di un equilibrio precario che non si è mai stabilizzato davvero.

Negli anni successivi, lontano dai riflettori, la sua esistenza si trasforma in una lotta silenziosa. Non ci sono più immagini pubbliche, non ci sono aggiornamenti rassicuranti, ma solo una quotidianità fatta di assistenza continua, di condizioni neurologiche compromesse, di un corpo che non riesce più a recuperare. Il punto è proprio questo, ed è qui che sta il nodo più duro da accettare: Zanardi non si è mai ripreso davvero. Quello che all’esterno veniva percepito come un lento miglioramento, in realtà era una stabilità fragile, continuamente esposta a ricadute, complicazioni, nuovi problemi.

Col passare del tempo emergono tutte le conseguenze di una condizione così estrema: infezioni ricorrenti, difficoltà respiratorie, complicazioni legate all’immobilità prolungata, un organismo che progressivamente perde capacità di reagire. Non c’è un evento unico che spiega la fine, ma una somma di fattori che si accumulano, giorno dopo giorno, fino a rendere impossibile qualsiasi ulteriore resistenza. È questa la verità più difficile: non è morto all’improvviso, ma per tutto quello che quell’incidente gli aveva lasciato dentro, per un deterioramento lento che non ha mai smesso di avanzare.

Con una nota ufficiale, la famiglia ha comunicato: “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata del 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. Ringraziamo di cuore tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e chiediamo rispetto per il nostro dolore e la privacy in questo momento di lutto”.

Le informazioni riguardanti le esequie saranno comunicate nei prossimi giorni. Rimane il ricordo di un uomo che ha saputo trasformare il dolore in forza, diventando un simbolo universale di speranza e rinascita.