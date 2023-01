Come Alfredino, un bambino in un pozzo profondo

Centinaia di soccorritori combattono per salvare un bambino di 10 anni caduto due giorni fa in un pozzo profondo 35 metri. La il tragico evento è avvenuto in un cantiere nel sud del Vietnam.



Una tragedia della povertà. Il piccolo cercava rottami metallici quando è caduto in un pilastro di cemento cavo gettato per costruire un nuovo ponte nella provincia meridionale di Dong Thap, ha detto un soccorritore. Aggiungendo: “Stiamo facendo del nostro meglio. Non possiamo ancora dire in che condizioni si trovi il ragazzo”.

Le autorità “non sono sicure delle condizioni attuali del ragazzo”. Ha smesso di interagire con l’esterno anche se gli è stato continuamente fornito ossigeno, ha riferito il quotidiano vietnamita Tuoi Tre. Secondo le cronache dei giornali locali, i soccorritori hanno cercato di ammorbidire il terreno nel tentativo di sollevare il pilastro e tirare fuori il bambino.