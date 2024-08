Come prestare o regalare soldi a una persona cara senza tasse né controlli

Donare denaro a una persona cara è perfettamente legale, ma è fondamentale seguire le regole per evitare problemi con il Fisco. Come farlo in sicurezza e qual è il limite consentito? In questo articolo spiegheremo come procedere correttamente senza incorrere in sanzioni o controlli fiscali. Che si tratti di amici, parenti, figli o donazioni a enti benefici, trasferire denaro è un’operazione comune. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate presta particolare attenzione ai movimenti di denaro, soprattutto quando appaiono sospetti. Con l’avvento delle piattaforme digitali e dell’home banking, spostare o regalare soldi è diventato molto più semplice e veloce, ma è essenziale conoscere e rispettare i limiti previsti dalla legge.

Iniziamo col chiarire che ci sono effettivamente dei limiti legali per i trasferimenti di denaro tra privati, e questi variano a seconda del metodo utilizzato. Per quanto riguarda i contanti, nel 2024 il limite massimo stabilito per le donazioni è di 5.000 euro. In pratica, è possibile regalare fino a 4.999 euro in contanti senza infrangere la legge. Se invece si opta per un bonifico bancario, è fondamentale utilizzare una causale adeguata. In caso di controlli fiscali, sia chi riceve che chi dona deve essere in grado di giustificare l’operazione, conservando tutta la documentazione per un periodo di almeno sei anni. Una causale appropriata potrebbe essere semplicemente “regalo” o “donazione”.

Per quanto riguarda le imposte, esistono esenzioni specifiche. Le donazioni tra genitori e figli o tra coniugi non sono soggette a imposta, purché l’importo non superi un milione di euro. Oltre questa soglia, si applica un’imposta del 4% sulla parte eccedente. Se la donazione è destinata a fratelli o sorelle, il limite esente è di 100.000 euro, e l’imposta è del 6% sull’importo che supera questa cifra. Quando la donazione è diretta a un amico, invece, l’imposta del 6% si applica su qualsiasi somma, tranne per quelle di modico valore, che non richiedono l’atto di donazione.

Seguendo queste semplici regole, è possibile fare un regalo in denaro in modo sicuro e nel rispetto delle normative fiscali.