Comunali, spunta la candidata col tatuaggio nazista. Vedere per credere

Le elezioni comunali di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, sono state caratterizzate dalla polemica suscitata dalla candidatura di Marialuisa Panara, una esponente dell’estrema destra locale. Il motivo? Un tatuaggio sulla spalla che recita “Sieg Heil”, il saluto alla vittoria utilizzato dalla Germania nazista. La notizia ha suscitato l’indignazione di molti, in particolare del centrosinistra, che ha chiesto spiegazioni alla coalizione di centrodestra che sostiene la candidata.



Panara, infatti, è candidata nella lista di centrodestra “LeAli per Lonate”, sostenuta da FdI, Lega, Fi e Udc, che appoggia la candidata leghista Elena Carraro. La vicinanza di Panara con i circoli dell’estrema destra locale, in particolare con il circolo di CasaPound a Varese, è nota e documentata da diverse foto e post su Facebook. Il segretario della sezione locale di FdI a Lonate Pozzolo, Francesco Carbone, ha difeso la candidata, negando che qualcuno dei candidati della lista abbia un tatuaggio nazista.

La coalizione di centrodestra ha cercato di minimizzare la vicenda, sostenendo che si tratta di “richieste ridicole e provocatorie” e che si dovrebbe parlare di contenuti e bisogni dei cittadini invece che di tatuaggi. Tuttavia, le immagini postate da Panara sui social sono state salvate e “parlano” da sole, mostrando le simpatie della candidata per l’estrema destra locale e il suo tatuaggio “Sieg Heil”.

Le elezioni si terranno il 14 e 15 maggio, e c’è da attendersi ulteriori polemiche sulla candidatura di Panara. La vicenda dimostra come la presenza dell’estrema destra in Italia sia ancora molto forte, e come sia necessario vigilare e denunciare le sue manifestazioni più pericolose, come simboli e saluti che richiamano il nazismo.