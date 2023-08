Lutto e sconcerto hanno pervaso la piazza del Popolo a Roma, dove si stava svolgendo il funerale della nota scrittrice Michela Murgia. Una cerimonia toccante, interrotta da un episodio che ha lasciato tutti attoniti.



“Comunisti di merda. Viva la Meloni”. Queste le parole, pronunciate ad alta voce, da un individuo di circa 50 anni rivolte alla folla in lutto assiepata davanti alla chiesa degli Artisti. Un grido che ha subito riecheggiato nel silenzio solenne, creando momenti di tensione tra i presenti.



Gli agenti della Polizia locale non hanno tardato ad intervenire, avvicinandosi all’uomo per placare gli animi e comprendere le ragioni di tale gesto provocatorio. Al momento non sono state rese note le motivazioni dell’individuo né eventuali conseguenze giuridiche a suo carico.



La cerimonia funebre è proseguita nonostante l’inatteso incidente, con numerosi personaggi del mondo della cultura, della politica e della società civile che hanno voluto rendere omaggio alla memoria della scrittrice scomparsa. La Murgia, autrice di diverse opere letterarie di successo, era molto amata e rispettata non solo nell’ambito letterario, ma anche per il suo impegno civile e sociale.



La situazione, ora sotto controllo, ha sollevato non poche discussioni e polemiche, mettendo in luce, ancora una volta, le tensioni politiche e sociali che attraversano il nostro Paese.