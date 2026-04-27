“Con te se ne va un pezzo di storia”. Lutto alla Rai, il cordoglio dei colleghi della TV

È venuto a mancare a 76 anni Nazareno Balani, figura di riferimento della regia sportiva alla Rai. Un professionista che ha contribuito per decenni alla realizzazione di eventi sportivi di grande rilievo, rendendo possibile la fruizione televisiva di appuntamenti seguiti da milioni di spettatori in Italia.

L’annuncio della scomparsa di Nazareno Balani

La notizia della morte di Balani è stata diffusa dal giornalista Franco Bragagna, che ha voluto ricordarlo attraverso un post sui social network, sottolineando la lunga carriera all’interno della Rai e il rapporto professionale intenso ma non privo di tensioni. Bragagna ha definito Balani un collega con cui «non ci siamo voluti sempre bene, ma lavorare con te è stato uno spettacolo».

Il contributo di Balani alla regia sportiva

Balani ha rappresentato per anni un punto di riferimento nella struttura sportiva della Rai, distinguendosi per la capacità di innovare la narrazione televisiva delle competizioni. Dal primo successo negli anni Novanta, ha introdotto elementi grafici e narrativi distintivi, contribuendo a rendere più coinvolgenti le dirette sportive.

Il suo nome è legato a eventi di grande rilievo come le Olimpiadi – fino ai Giochi di Rio 2016 -, i Mondiali e gli Europei di atletica, oltre che alle principali competizioni di calcio e ciclismo, tra cui il celebre Giro d’Italia. Ha inoltre curato per diverse edizioni il Golden Gala e altre manifestazioni federali.

Una carriera al servizio della qualità delle trasmissioni

Dopo il lungo percorso presso l’emittente pubblica, Balani ha continuato a mettere le proprie competenze a disposizione di produzioni federali, mantenendo viva la sua passione per la regia sportiva. La sua attività ha rappresentato un lavoro spesso invisibile al grande pubblico, ma fondamentale per garantire la qualità e l’emozione delle dirette televisive.

Il suo approccio ha permesso di trasformare la fatica degli atleti in un racconto televisivo capace di coinvolgere milioni di spettatori, dando vita a momenti indimenticabili per gli appassionati di sport.

Il ricordo di Franco Bragagna e il saluto finale

Nel ricordo di Bragagna emergono dettagli che raccontano il carattere e lo stile di lavoro di Balani: «l’accento romano, le battute rapide e quel borbottìo continuo in interfono durante le dirette». Un modo di lavorare rigoroso ma anche umano, che ha lasciato un segno profondo tra i colleghi.

Il saluto finale immagina un futuro incontro, «al prossimo big bang», un’espressione che richiama la complicità e la passione condivisa nel mestiere.