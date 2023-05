Condannati a 20 frustate…

Un tifoso della Juve, uno dell’Inter e uno del Torino sono su una spiaggia in Arabia Saudita a bersi una cassa di alcool di contrabbando, quando all’improvviso arriva la polizia e li arresta. Il solo possedere alcool in Arabia Saudita è un crimine grave quindi, per l’ancor più terribile crimine del consumo di alcool, vengono condannati a scontare molti anni di prigionia. Fortuna vuole che, il giorno della fine del processo, in Arabia Saudita era festa nazionale e lo Sceicco essendo di buon umore decide che questi possono essere liberati e puniti solo con 20 frustate a testa. Mentre si preparano per la punizione, lo sceicco dice: “Oggi è anche il compleanno della mia prima moglie e lei mi ha chiesto di esaudire un desiderio ad ognuno di voi prima di farvi frustare.” Il tifoso della Juve ci pensa un po’ e dice: “Legatemi un cuscino sulla schiena!” Così vien fatto, ma il cuscino dura solo 10 frustate e le altre 10 gli lacerano la schiena. Lo juventino viene portato via sanguinante.

Poi tocca al tifoso dell’Inter che, vista la scena, dice: “Legatemi 2 cuscini sulla schiena!” Ma i due cuscini durano solo per 15 frustate, le altre 5 gli lacerano la schiena e anche lui viene portato via sanguinante e piagnucolante come una bambina. E’ il turno del tifoso del Torino ma prima che questo potesse dire qualcosa, lo sceicco dice: “Tu sei un tifoso della squadra coi colori più belli del mondo. I tifosi del Torino sono i migliori e i più fedeli del mondo: per questa ragione ti concederò ben due desideri.” “Grazie, Sua Altezza! In ammirazione della Vostra clemenza come primo desiderio voglio che mi siano date 100 frustate invece di 20…” “Non solo sei una persona d’onore, bello e simpatico, sei anche coraggioso!”, esclama lo Sceicco con ammirazione. “Ora dimmi… qual è il tuo secondo desiderio?” “Legatemi lo Juventino sulla schiena”