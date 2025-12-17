Condominio, cambia tutto in Italia: le nuove regole, chi rischia di finire nei guai

Il 17 dicembre 2025 segna l’avvio di importanti cambiamenti nella gestione condominiale italiana con la presentazione del disegno di legge AC 2692. Sostenuto da Fratelli d’Italia e firmato da Elisabetta Gardini e altri dieci parlamentari, il testo propone una revisione profonda delle norme vigenti, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e la professionalità nel settore a tredici anni dall’ultima riforma.

La legge mira a introdurre misure rigorose che coinvolgono amministratori, fornitori e condomini, delineando un quadro normativo più severo e controllato per tutelare tutte le parti interessate.

Requisiti accademici e registro ufficiale

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda l’innalzamento dei requisiti per gli amministratori di condominio, che dovranno possedere una laurea, anche triennale, in ambiti economici, giuridici o tecnico-scientifici. Questa norma sostituisce il precedente requisito del solo diploma di scuola secondaria. Tuttavia, è prevista una deroga per chi è già iscritto ad albi professionali tecnici o economici, esclusi i titoli non pertinenti come quelli liceali o alberghieri.

Per garantire un controllo più efficace, sarà istituito un elenco ufficiale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a cui tutti gli amministratori e revisori contabili condominiali dovranno iscriversi. La mancata iscrizione comporterà sanzioni pecuniarie da 1.032 a 5.160 euro, sottolineando la serietà del nuovo sistema di vigilanza.

Gestione dei rendiconti e nuove figure di controllo

Il disegno di legge introduce l’obbligo per i condomini con oltre venti unità abitative di nominare un revisore contabile condominiale, con incarico biennale non rinnovabile immediatamente. Questo professionista avrà il compito di certificare la correttezza del rendiconto, che dovrà essere redatto secondo criteri rigorosi basati sul principio di cassa e con dettagli precisi su situazione patrimoniale e ripartizione dei costi.

È prevista inoltre la nomina obbligatoria di un responsabile per la gestione dei dati personali, incaricato di tutelare la privacy degli abitanti dell’edificio.

Tracciabilità dei pagamenti e divieto del contante

Per incrementare la trasparenza finanziaria, la riforma introduce il divieto assoluto di utilizzo del denaro contante per tutte le operazioni condominiali. I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale intestato al condominio, garantendo così la tracciabilità completa di ogni transazione.

Questa misura, pur aumentando la sicurezza, comporterà un lieve aumento dei costi di gestione dovuto alle commissioni bancarie, onere che ricadrà sui proprietari.

Inoltre, i fornitori potranno attingere direttamente al conto condominiale per il recupero crediti; in caso di fondi insufficienti, il rischio ricade anche sui condòmini in regola, che potrebbero dover coprire i debiti degli inadempienti. L’amministratore sarà obbligato a emettere decreti ingiuntivi entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Sicurezza degli impianti e obblighi di manutenzione

Il testo della riforma dedica particolare attenzione alla sicurezza degli impianti e alla manutenzione degli edifici. La conformità delle parti comuni dovrà essere attestata da una società esterna specializzata, riducendo il margine di discrezionalità.

In caso di inazione dell’assemblea, l’amministratore avrà il potere di ordinare direttamente i lavori di messa a norma senza necessità di approvazione. Inoltre, per le manutenzioni straordinarie, il fondo spese dovrà essere costituito integralmente e preventivamente, evitando dilazioni e garantendo la copertura finanziaria completa prima dell’inizio dei lavori.