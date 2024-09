Consumi fantasma: come ridurre lo spreco energetico in casa e risparmiare sulle bollette

Avete mai sentito parlare del “consumo invisibile”? Anche se non è un termine molto comune, probabilmente lo avete già notato nella vostra bolletta. In un contesto in cui il costo dell’energia è in aumento, risparmiare diventa fondamentale, e ogni piccola accortezza può fare la differenza. Ma di cosa si tratta esattamente? Si parla di “consumo invisibile” per indicare l’energia utilizzata dai dispositivi elettrici ed elettronici anche quando sono spenti o non in uso, ma restano comunque collegati alla rete elettrica.

Anche se non sembrano attivi, molti apparecchi continuano a consumare energia in modalità standby. Secondo la Commissione Federale dell’Elettricità (CFE), una buona parte del consumo domestico deriva proprio da questi dispositivi. Eliminare questo spreco è semplice: basta scollegare gli apparecchi quando non servono. L’Agenzia Internazionale per l’Energia ha calcolato che, in una casa media, gli elettrodomestici spenti o in standby consumano circa 1,6 kilowattora al giorno, una quantità che può incidere notevolmente sui costi energetici.

Quali dispositivi sono i principali responsabili di questo “consumo invisibile”? Al primo posto troviamo la televisione. Secondo i dati della CFE, riportati da Money.it, una TV lasciata collegata per tutto il giorno può consumare fino a 8,76 kilowattora all’anno. Se pensiamo a quante ore la TV rimane inutilizzata, soprattutto durante la notte, è facile capire quanto questo consumo non necessario possa pesare sulla bolletta.

Altri dispositivi che conviene scollegare sono le console di gioco (PlayStation, Xbox, Nintendo), gli altoparlanti, i computer desktop e portatili, i caricabatterie di cellulari e tablet, le stampanti e persino gli elettrodomestici come microonde (che consumano energia per mantenere attivi display o orologi), caffettiere, lavatrici e asciugatrici.

Il suggerimento, quindi, è semplice: scollegare questi dispositivi dalla presa quando non sono in uso. Un piccolo gesto che, sommato nel tempo, può aiutare a ridurre significativamente i costi energetici e contribuire al risparmio.