Conti o Amadeus? “Non c’è paragone”: il pubblico (a casa e non) ha deciso

Dopo la prima serata del Festival di Sanremo, si è riacceso il dibattito su chi sia stato il miglior direttore artistico e conduttore degli ultimi anni. In questa discussione, Amadeus emerge sempre più come il “Re Mida” del Festival, soprattutto se paragonato a Carlo Conti, spesso criticato per il suo stile troppo formale e poco coinvolgente.

Se Amadeus ha portato freschezza e leggerezza, trasformando Sanremo in uno show capace di mescolare pop e tradizione, Conti viene ricordato come un conduttore impeccabile ma distante, quasi “ingessato” sul palco dell’Ariston. “Professionale, sì, ma zero empatia” commentano molti spettatori sui social. “Sembrava sempre sul punto di dover sostenere un esame, teso come una corda di violino”, sottolinea qualcuno, rimarcando quella mancanza di spontaneità che rendeva le sue serate più rigide e meno coinvolgenti.

Amadeus, invece, ha fatto dell’empatia la sua cifra stilistica, dimostrando di saper ridere, emozionarsi e – soprattutto – improvvisare. È riuscito a creare un clima di familiarità sia con gli artisti in gara che con il pubblico a casa, senza mai sembrare fuori posto. Le sue conduzioni hanno restituito al Festival un’atmosfera più calorosa, dove l’imprevisto diventa parte dello spettacolo e non un ostacolo da evitare.

Conti, pur avendo portato ascolti eccellenti, ha spesso lasciato l’impressione di voler mantenere il controllo assoluto su ogni dettaglio, a costo di sacrificare la naturalezza. “Un grande professionista, ma troppo rigido. Amadeus invece ti fa sentire a casa”, ha commentato uno spettatore nostalgico delle edizioni passate.

Forse è proprio questa capacità di essere vicino al pubblico, senza prendersi troppo sul serio, il segreto del successo di Amadeus. Un Festival non perfetto, ma profondamente umano. E il pubblico, a quanto pare, ha già scelto da che parte stare.