Coppia in auto finisce nel lago durante una lite: poliziotto si tuffa per salvarli. Come è andata a finire

Un tragico incidente stradale è avvenuto all’alba di oggi a Porcia, in provincia di Pordenone, che ha visto coinvolta una coppia di giovani di nazionalità dominicana. Il 29enne Hector Moises Benzant, alla guida dell’auto con la sua fidanzata di 24 anni accanto, ha perso il controllo del veicolo durante una lite con la ragazza, finendo contro un marciapiede e precipitando nel lago della Burida. La giovane è riuscita a uscire dall’abitacolo, ma purtroppo il suo fidanzato è rimasto imprigionato ed è annegato.



Il tentativo di salvataggio del giovane poliziotto



Un giovane poliziotto, membro della squadra Volante della Questura di Pordenone, è stato il primo a intervenire sulla scena, in risposta alla richiesta di aiuto della Centrale. Mentre il suo collega si prendeva cura della ragazza, l’agente si è immediatamente lanciato in acqua per tentare di liberare il giovane rimasto imprigionato nell’abitacolo dell’auto. Nonostante i ripetuti tentativi, il poliziotto non è riuscito a salvare la vita di Hector Moises Benzant e, solo con l’arrivo dei Vigili del fuoco, è stato possibile estrarre il corpo senza vita del giovane dalla macchina.



Il sacrificio del giovane poliziotto non è stato vano, poiché ha dimostrato un grande coraggio e senso di dovere nel tentativo di salvare le vite delle persone coinvolte nell’incidente. Purtroppo, l’epilogo è stato tragico, con la morte del giovane alla guida dell’auto, mentre la sua fidanzata è stata ricoverata in ospedale per ipotermia e ferite alle mani.