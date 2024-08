Corn flakes, ecco quali sono i migliori al supermercato. La classifica Gambero Rosso (con molte sorprese)

Gli scaffali dei supermercati sono pieni di vari tipi di cereali e corn flakes, rendendo la scelta non facile. Tra i marchi più noti, Kellogg’s si distingue per essere il pioniere di questo prodotto, creato dai fratelli Kellogg alla fine dell’Ottocento. Tuttavia, il Gambero Rosso ha voluto identificare i migliori corn flakes, concentrandosi sui classici di mais, sia semplici sia arricchiti con dolcificanti e vitamine, ma senza aromatizzazioni. Per il contest, 24 campioni sono stati sottoposti a una degustazione cieca alla Gambero Rosso Academy, valutati da un panel di pasticcieri ed esperti degustatori. I corn flakes sono stati assaggiati sia da soli che bagnati con acqua tiepida, poiché l’uso del latte avrebbe complicato eccessivamente la degustazione. Alla fine, sono stati selezionati i 12 migliori prodotti disponibili sul mercato italiano.

Sul gradino più alto del podio si sono piazzati i “Più-cereali-Bio corn flakes”. Questo prodotto, uno dei meno conosciuti del contest, è stato lodato per la sua essenzialità. Più Cereali Bio, un marchio della Lameri di San Bassano (CR), specializzata in prodotti per la colazione, è disponibile presso Esselunga e online su Esselungaacasa.it, con un prezzo di 2,42 € per 220 g. Al secondo posto troviamo i “Corn flakes Baule Volante”, venduti nelle botteghe NaturaSì. Prodotto da Stella Foods di Rivalta (TO), specialista della colazione bio, costa tra 3,28 e 3,52 € per 200 g. Il terzo posto è occupato dai “Corn flakes Carrefour bio”, parte della linea Alimentazione Sostenibile, venduti nei negozi e nell’e-commerce della catena francese Carrefour. Anche questi sono prodotti da Lameri di San Bassano (CR), con un prezzo tra 1,80 e 1,99 € per 300 g.

Altri prodotti degni di nota includono:

Misura Dolcesenza Corn flakes

Corn flakes Pam & Panorama Bio

Cereali corn flakes Coop

Corn flakes Esselunga bio e Esselunga Smart

Cornflakes Carrefour classici e Carrefour simpl.

Gli ultimi due posti nella classifica sono occupati dai corn flakes di Nestlé e Kellogg’s.