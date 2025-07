“Richiesta d’arresto”. Terremoto politico in Italia, trema la giunta: accuse pesanti

Milano, città simbolo della trasformazione urbana in Italia, è di nuovo al centro di un’inchiesta giudiziaria. Mentre le sue torri moderne e i nuovi spazi verdi ridefiniscono lo skyline, emergono ombre che potrebbero compromettere il patto tra sviluppo e legalità.

Inchiesta su sei persone, tra cui l’assessore Tancredi

La Procura di Milano ha avanzato la richiesta di arresto per sei persone nell’ambito delle indagini sulla gestione urbanistica. Tra i principali indagati, Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione Urbana, per il quale è stata chiesta la custodia cautelare domiciliare.

Altri quattro individui, tra cui un ex presidente della Commissione paesaggio e due imprenditori edili, rischiano la custodia in carcere. Le accuse principali includono corruzione e falso ideologico, suggerendo una possibile compromissione dei processi di controllo pubblico.

Coinvolto anche Manfredi Catella

Tra gli indagati figura Manfredi Catella, figura chiave nel panorama immobiliare milanese come fondatore del gruppo Coima. Anche per lui è stata avanzata la richiesta di custodia cautelare. La rapidità dell’intervento, avvenuto mentre stava per imbarcarsi su un volo, sottolinea la delicatezza della situazione.

La Guardia di finanza ha effettuato perquisizioni e acquisizioni di documenti, notificando agli indagati gli inviti agli interrogatori di garanzia. Tra le figure di spicco, oltre a Catella, ci sono altri imprenditori legati a progetti significativi per la città.

Progetti Coima e l’impatto sull’urbanistica

I progetti di Coima, come Porta Nuova e lo Scalo di Porta Romana, rivestono un’importanza cruciale per Milano, soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Le indagini potrebbero rivelare scambi illeciti e favoritismi che mettono a rischio la trasparenza nelle procedure urbanistiche.

La portata dell’inchiesta è considerevole, data la rilevanza di questi progetti per lo sviluppo urbano e le loro implicazioni future.

Il sistema corruttivo e la gestione urbanistica

Al centro delle accuse vi sarebbe un presunto sistema di corruzione, in cui membri delle istituzioni avrebbero manipolato le autorizzazioni urbanistiche per favorire imprenditori privati in cambio di benefici.

La Procura è focalizzata sulla ricostruzione dei rapporti tra amministratori e imprenditori, per verificare l’esistenza di un sistema strutturato di favoritismi, compromettendo così la legalità e la trasparenza nella gestione del territorio.