Corsa in ospedale, bimbo di cinque anni muore dopo un malore

Il viterbese è stato scosso da una terribile tragedia che ha colpito la famiglia di un bambino di soli cinque anni. Sabato primo aprile, Ismaele Serangeli è morto improvvisamente in ospedale, nonostante l’intervento dei medici, a seguito di un malore improvviso che potrebbe essere stato causato da una grave reazione allergica.



Il bambino viveva con la sua famiglia nel Comune di Vallerano, in provincia di Viterbo, ed è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove purtroppo è deceduto nel pomeriggio del sabato. Le autorità giudiziarie hanno disposto l’autopsia sulla salma del bambino, al fine di fare chiarezza sulle cause che hanno provocato il suo decesso.



La notizia della morte improvvisa di Ismaele ha scosso profondamente la comunità locale, che si è stretta intorno alla famiglia in lutto, in attesa di celebrare i funerali del bambino e di poter così salutare l’amato Ismaele per l’ultima volta. La mamma del piccolo è stata accompagnata in ospedale dal sindaco di Vallerano, Adelio Gregori, che ha espresso la propria vicinanza e il proprio cordoglio alla famiglia, definendo l’accaduto “un’enorme tragedia”.



Tantissimi sono stati i messaggi di solidarietà e vicinanza che sono giunti alla famiglia del bambino, che ha chiesto di poter vivere questo momento in modo intimo e privato. La comunità del viterbese, nel frattempo, si unisce al dolore della famiglia, colpita da questa tragica e inaspettata scomparsa di un bambino così giovane e pieno di vita.