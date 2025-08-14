“Cosa c’è nell’aldilà”. Morta per 8 minuti, il suo racconto unico al mondo: “Cosa ho visto”

Per otto minuti il cuore di Brianna Lafferty, una donna americana di 33 anni, ha smesso di battere. Dichiarata clinicamente morta, ha vissuto un’esperienza che ha profondamente modificato la sua percezione della vita e della morte. Il suo racconto si inserisce nel dibattito tra scienza e spiritualità, portando una testimonianza unica.

Brianna soffre da tempo di mioclonia distonica, una rara patologia neurologica che provoca spasmi muscolari dolorosi. Dopo un periodo di insonnia estrema, il suo corpo ha ceduto e durante il ricovero ospedaliero il suo cuore si è fermato. È in questo momento che, secondo lei, ha avuto inizio la sua esperienza extracorporea.

Durante i minuti in cui era clinicamente morta, Brianna afferma di aver vissuto la sensazione di distacco dall’organismo, fluttuando verso un luogo descritto come un’“oscurità avvolgente”. Questo spazio non era percepito come minaccioso, ma come un abbraccio cosmico, simile a un ritorno a casa, un’esperienza che per lei è risultata più reale della realtà stessa.

In questo stato senza tempo, Brianna racconta di aver udito una voce che le chiedeva se fosse pronta ad andare oltre. Avendo risposto affermativamente, ha ricevuto la rivelazione che la morte è un’illusione, e che l’anima si trasforma senza mai morire. Ogni pensiero prende forma immediatamente in questo regno governato dalla coscienza.

Nel corso dell’esperienza ha incontrato entità non umane, ma familiari, figure luminose che le hanno trasmesso il significato profondo degli eventi vissuti, incluso il dolore. Secondo Brianna, nulla è privo di senso, e la sofferenza può avere uno scopo comprensibile solo “dall’altra parte”.

Al risveglio, Brianna ha percepito di essere stata assente per mesi, mentre in realtà erano passati pochi minuti. Dopo quattro giorni di ricovero e danni permanenti alla ghiandola pituitaria, ha dovuto imparare di nuovo a camminare e parlare. Nonostante le difficoltà fisiche, è tornata alla vita con una consapevolezza rinnovata.

Oggi Brianna affronta la sua condizione con gratitudine, considerando ogni esperienza, anche le più difficili, come parte di un disegno più ampio. La malattia è per lei un maestro spirituale che l’ha guidata oltre i limiti materiali.

Il messaggio che trasmette è chiaro: non bisogna temere la morte, che rappresenta una soglia verso una realtà differente, forse più autentica. Che si tratti di esperienza extracorporea, sogno o illusione cerebrale, ciò che conta è che quell’evento ha cambiato radicalmente il suo modo di vivere.

Esperienze simili continuano a suscitare interesse e confronto. La testimonianza di Brianna arricchisce il dibattito su cosa si cela oltre la morte e suggerisce che, proprio lì, potrebbe nascondersi il significato più profondo della nostra esistenza.