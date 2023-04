Cosa è il powerlifting, lo sport che combina forza, tecnica e potenza

Il powerlifting è uno sport di forza che prevede tre movimenti principali: la panca piana, lo squat e il sollevamento da terra. L’obiettivo del powerlifting è sollevare il massimo peso possibile in ognuna di queste tre discipline.



Nel powerlifting, gli atleti competono in categorie di peso specifiche e sono giudicati in base al loro peso corporeo e al peso sollevato. La competizione consiste in tre tentativi per ciascuna disciplina, con il punteggio finale che viene calcolato come somma del massimo peso sollevato in ognuna delle tre discipline.



Il powerlifting richiede una combinazione di forza, tecnica e potenza, e richiede un allenamento costante e un grande impegno per raggiungere i risultati desiderati.