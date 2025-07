“Cosa pensano gli italiani di lei”. Meloni, il sondaggio clamoroso dopo tre anni da premier

Secondo l’ultima rilevazione Ipsos condotta da Nando Pagnoncelli, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito in Italia con un solido 28% di consensi. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni mantiene così la leadership nel panorama politico nazionale, dimostrando una stabilità significativa nonostante oltre mille giorni di governo.

Il panorama politico attuale: posizioni e consensi

Il Partito Democratico rimane stabile al secondo posto con il 21,1%, senza variazioni rilevanti rispetto al mese precedente. Una nota di interesse è rappresentata dalla crescita del Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 14,3%, segnalando un progressivo recupero nei confronti degli altri principali partiti.

Lega e Forza Italia si attestano rispettivamente all’8,5% e all’8,1%, mantenendo una base elettorale costante all’interno del centrodestra, seppur lontana dai livelli raggiunti in passato.

Le difficoltà delle formazioni minori e le sfide del centrosinistra

Alleanza Verdi e Sinistra si posiziona al 5,8%, mentre partiti più piccoli come Azione e +Europa restano sotto la soglia di sbarramento, rispettivamente con il 2,6% e il 2,2%.

Il Partito Democratico è attualmente scosso da alcune vicende giudiziarie a Milano e nelle Marche, che rischiano di generare tensioni interne e potrebbero portare a un rinnovamento della leadership.

Indice di gradimento dei leader politici

Per quanto riguarda la popolarità personale, Antonio Tajani si conferma il leader più apprezzato dopo Giorgia Meloni, con un indice di gradimento pari a 29 punti, in lieve calo rispetto ai 32 di giugno, ma comunque superiore agli altri protagonisti politici.

Giuseppe Conte registra un leggero calo, passando da 28 a 26 punti, mentre Carlo Calenda scende a 16 punti, con una diminuzione di due punti rispetto al mese precedente. Le variazioni degli altri leader risultano minime, evidenziando una sostanziale stabilità nell’opinione pubblica.

Conclusioni: un quadro politico stabile con alcune incognite

La rilevazione Ipsos conferma l’asse Fratelli d’Italia–Meloni come fulcro dell’attuale scenario politico italiano, mentre il centrosinistra continua a cercare una strategia efficace per rilanciare i propri consensi. Resta da osservare come evolveranno le dinamiche nei prossimi mesi autunnali, periodo tradizionalmente cruciale per la politica nazionale.