“Così lo abbiamo trovato”. Allen, la svolta nella indagini grazie a lui

Dopo due giorni di intense ricerche, il ritrovamento del piccolo Allen Bernard Ganao ha portato sollievo alla comunità di Ventimiglia. Scomparso vicino al campeggio “Por La Mar”, il bambino di cinque anni è stato ritrovato sano e salvo, ponendo fine a un periodo di angoscia per familiari e abitanti del luogo.

Allen era scomparso in circostanze misteriose, e le indagini si erano concentrate su diverse piste. Le telecamere di sicurezza di un supermercato lo avevano ripreso mentre si allontanava, e un testimone aveva riferito di averlo visto attraversare la strada. Tuttavia, le sue dichiarazioni avevano destato sospetti tra gli inquirenti, portando a indagare nella sua area di residenza.

Condizioni di Allen al momento del ritrovamento

Il bambino è stato trovato a tre chilometri dal punto di scomparsa, vicino a un casolare sotto l’autostrada. La zona, impervia, è stata esplorata con l’aiuto di volontari della Protezione civile. Allen è stato avvistato da Dario Mattiauda e Dario Campione, che hanno contribuito al suo salvataggio. Il padre del bambino, commosso, ha espresso gratitudine per l’esito positivo delle ricerche.

L’intervento decisivo di Roberto Ravera

Lo psicologo Roberto Ravera ha avuto un ruolo fondamentale nelle ricerche suggerendo di considerare il comportamento di Allen, affetto da autismo, che potrebbe averlo portato a cercare rifugio in un luogo tranquillo. Questa intuizione ha orientato le ricerche verso i cunicoli della zona, dove Allen è stato poi trovato. Il prefetto di Imperia ha confermato che le ricerche, guidate da queste indicazioni, si sono concentrate in quei punti cruciali.

Allen, nonostante fosse rimasto da solo per oltre 40 ore, è stato trovato in buone condizioni, con solo un lieve principio di disidratazione. Dopo il ritrovamento, è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Il comandante dei vigili del fuoco ha sottolineato l’importanza di godere di questo momento di gioia per Ventimiglia, pur continuando le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

L’evento ha sollevato interrogativi su come Allen sia riuscito a raggiungere da solo la sua destinazione e se qualcuno lo abbia visto senza lanciare l’allarme. Le indagini proseguiranno per ricostruire l’intera dinamica della scomparsa.