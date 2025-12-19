“Così mai visto prima”. Sondaggi politici, il risultato è da record

Fratelli d’Italia mantiene la leadership nei consensi con il 31%, nonostante una leggera flessione. Nel frattempo, il Partito Democratico consolida il proprio aumento di preferenze, delineando un quadro politico in movimento ma ancora dominato dal partito guidato da Giorgia Meloni.

La rilevazione Swg evidenzia una perdita di due decimi per FdI rispetto alla precedente indagine, ma il partito resta saldo al comando. Il dato arriva a pochi giorni dalla conclusione di Atreju, la manifestazione romana che ha registrato record di presenze, durante la quale Meloni ha ribadito i temi identitari e ha citato casi come Garlasco e la famiglia nel bosco per rilanciare il referendum sulla giustizia.

Centrodestra: consensi e divergenze

Al congresso di Atreju è intervenuto anche Matteo Salvini, che ha posto l’accento sulle priorità della Lega, quali il Ponte sullo Stretto, la sicurezza e la lotta ai fenomeni criminali. Tuttavia, non mancano tensioni, soprattutto in politica estera: le dichiarazioni di Salvini sulle capacità militari della Russia hanno spinto Meloni a ribadire il sostegno dell’Italia all’Ucraina e a definire Mosca «impantanata in un conflitto di logoramento».

Dal punto di vista numerico, la Lega mostra una crescita di tre decimi, arrivando all’8,4%. Subito dietro si colloca Forza Italia, che guadagna lo 0,2%, raggiungendo l’8,1%, con una competizione interna al centrodestra molto ravvicinata.

Opposizione in crescita e variazioni nei partiti minori

Nel campo dell’opposizione, il Partito Democratico si conferma primo con il 22,3%, in aumento di tre decimi, segnalando un trend positivo per la segretaria Elly Schlein. Il Movimento 5 Stelle registra invece una lieve flessione, perdendo due decimi e attestandosi al 12,8%, pur mantenendo uno dei livelli più alti degli ultimi mesi.

Nel cosiddetto campo largo, Alleanza Verdi-Sinistra si mantiene stabile con un incremento marginale dello 0,1%, raggiungendo il 6,8%. L’area centrista mostra invece qualche difficoltà: Azione resta al 3% nonostante un calo di due decimi, Italia Viva scende al 2,3%, mentre +Europa rimane al 1,4%. Chiude la classifica Noi Moderati con l’1,1%, in lieve calo.

Il sondaggio restituisce un sistema politico ancora sbilanciato a favore del centrodestra, con segnali di vitalità nel centrosinistra e un equilibrio interno alla maggioranza che rimane da monitorare attentamente.