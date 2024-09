Costo della vita bassissimo e uno stipendio da 7.676€. Ecco dove

Chiunque desideri dare una nuova direzione alla propria vita, sia personale che professionale, dovrebbe seriamente valutare l’idea di trasferirsi in un altro Paese, magari all’estero. Tuttavia, il consiglio principale è di non basare la propria scelta solo sugli stipendi. Anche nei Paesi più ricchi, infatti, il costo della vita può essere molto elevato. Il vero obiettivo è trovare un luogo dove si guadagni bene, ma dove le spese siano sostenibili. Un esempio ideale è un Paese europeo che, pur non facendo parte dell’Unione Europea, offre un elevato potere d’acquisto: la Norvegia. Come riportato da Simone Micocci su Money.it, lo stipendio medio mensile qui raggiunge i 7.676 euro, con la possibilità di acquistare il 40% in più rispetto, ad esempio, agli Stati Uniti. Ma cosa occorre per trasferirsi in Norvegia? E quali sono le professioni più richieste? Vediamolo insieme.

Le professioni più richieste in Norvegia

La Norvegia è da anni ai vertici mondiali per parità di genere nel lavoro e per il bilanciamento tra vita professionale e personale. Le figure professionali più richieste includono esperti in nuove tecnologie, come nel campo dell’Intelligenza Artificiale, e lavori tradizionali come quelli nel settore della pesca. Tra le professioni più ricercate troviamo inoltre: operai del settore edile, ingegneri in vari settori, cuochi, autisti e specialisti delle tecnologie informatiche (IT).

Per quanto riguarda gli stipendi, come detto, sono molto competitivi. Ma come fare per trasferirsi e lavorare in Norvegia?

Come trasferirsi in Norvegia

Nonostante la Norvegia non faccia parte dell’Unione Europea, il trasferimento non è particolarmente complicato grazie alla sua appartenenza all’area Schengen, che consente la libera circolazione dei cittadini con il solo utilizzo della carta d’identità. Non sono necessari ulteriori documenti. Tuttavia, dopo tre mesi di permanenza, è necessario registrarsi come persona in cerca di lavoro. Questa registrazione permette di restare in Norvegia per ulteriori sei mesi per cercare un’occupazione. Se non si riesce a trovare lavoro entro questo termine, sarà necessario lasciare il Paese e ripetere eventualmente la procedura per rientrarvi.

Con la giusta pianificazione e una delle competenze richieste, trasferirsi in Norvegia può essere una decisione vantaggiosa per migliorare la propria qualità di vita e carriera.