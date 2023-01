Vaccini gratis per la Cina per contrastare la nuova ondata di Covid-19 che sta colpendo nuovamente il continente asiatico. Dopo che Pechino ha abbandonato la sua cosiddetta politica “zero Covid”, il paese asiatico si sta trovando a fronteggiare una nuova ondata di infezioni. Per scongiurare una nuova propagazione del virus oltre oceano, l’Unione Europea ha offerto gratuitamente alla Cina i vaccini Covid-19 per fronteggiare l’epidemia. A riportare la notizia è stato il Financial Times, citando funzionari della Commissione europea che hanno preferito restare anonimi. Secondo quanto ha scritto il quotidiano britannico, l’offerta sarebbe stata fatta nei giorni scorsi prima di una riunione dei funzionari del ministero della salute dell’Unione europea.

Fonti anonime della Commissione europea hanno precisato che l’iniziativa farebbe parte degli sforzi compiuti dal commissario Ue per la salute, Stella Kyriakides, per organizzare una risposta europea alla prospettiva di una nuova ondata di contagi che sta travolgendo la Cina. “La commissaria Kyriakides ha contattato le sue controparti cinesi per offrire solidarietà e sostegno, comprese expertise in materia di sanità pubblica e donazioni di vaccini dell’Ue adattati alle varianti”, ha affermato un funzionario.



Vaccini e Cina: ecco a che punto sono

Secondo quanto ha riportato l’agenzia di stampa nazionale Dire, Pechino ha fatto affidamento sui propri vaccini Sinovac e Sinopharm, che richiedono tre dosi per prevenire malattie gravi nelle persone vulnerabili, e deve ancora distribuire su larga scala i vaccini a mRNA. Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, in Cina solo il 40% degli ultraottantenni ha ricevuto tre dosi, mentre nell’Unione Europea risulta completamente vaccinato l’83% della popolazione adulta e sono stati consegnati più di 1,7 miliardi di dosi.



La risposta di Pechino

Come ha riportato l’Ansa, la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning ha declinato l’offerta europea di vaccini gratis, motivando: “La Cina ha stabilito le più grandi linee di produzione al mondo di vaccini Covid con una capacità di produzione annuale di oltre 7 miliardi di dosi e una produzione annua di oltre 5,5 miliardi di dosi, che soddisfano le esigenze di garantire che tutte le persone idonee alla vaccinazione abbiano accesso ai vaccini Covid”, ha affermato Mao Ning, che ha ancora aggiunto: “La situazione Covid in Cina è prevedibile e sotto controllo. Siamo pronti a lavorare con la comunità internazionale in solidarietà, affrontare la sfida in modo più efficace”.

Ti potrebbe interessare anche: Giorgia Meloni a Bruxelles: “Scenario preoccupante, contorni devastanti”